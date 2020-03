Corona-Krise: New York rüstet sich für das Schlimmste

Di, 31.03.2020, 14.11 Uhr

New York ist der Hotspot der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zahl der Infizierten in der US-Metropole steigt sprunghaft, Behörden und Mediziner rüsten sich für das Schlimmste.