AKK, die CDU und die Operation Kanzleramt: Es wird spannend

Übertriebene Eitelkeit kann man Annegret Kramp-Karrenbauer nicht vorwerfen. Und doch werden der CDU-Vorsitzenden die Bilder gefallen, die in diesen Tagen von ihr erscheinen. Die Verteidigungsministerin bei Bundeswehrsoldaten in Jordanien, auf Krisenmission in Iraks Hauptstadt Bagdad, zuletzt mit...