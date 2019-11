So könnte das Fernseh-Angebot von „Bild“ aussehen

Was geschieht eigentlich bei Bild TV, dem Fernsehprojekt der „Bild“-Zeitung? Nun, es wird nicht Bild TV heißen, sondern möglicherweise so wie das gedruckte Blatt, also schlicht „Bild“. Das Projekt ist Chefsache. Chefredakteur Reichelt lässt sich von einem etwa zehnköpfigen Team beraten, dessen wohl...