Neues Wahlverhalten: Die bunte Republik Deutschland

Am Freitag wollen sie schon fertig sein: Bis zum Ende dieser Woche haben sich SPD, CDU und Grüne in Brandenburg Zeit gegeben, um eine Koalition zu bilden. Spätestens bis Weihnachten soll der Regierungschef im Amt sein, sonst müssen die Wähler neu an die Urne. Eine Situation, die alle gern...