Ryanair schließt Basen in Europa – zum Beispiel in Hamburg. (Archivfoto)

Hamburg. Die Fluglinie Rynair aus Irland betreibt in Europa mehrere Basen. Von einer Schließung dürfte vor allem ein Flughafen betroffen sein.

Ryanair schließt zahlreiche Basen – auch in Deutschland

Die Fluglinie Ryanair scheint ihre Präsenz in Europa deutlich auszudünnen. Einige Basen scheinen laut ersten Informationen geschlossen zu werden. Wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch auf Twitter mitteilte, werde der Ryanair-Standort Hamburg geschlossen. Der Hamburg erklärte auch, was dies für den Flugbetrieb bedeute.

Nach Angaben des Flughafens hat Ryanair die Streichungen ab dem Jahr 2020 geplant. In Hamburg würden demnach sieben Verbindungen wegfallen. Allerdings würden im konkreten Fall bis auf die Verbindungen nach Krakau und Verona andere Fluglinien die bisher von Ryanair angeflogenen Ziele ebenfalls ab Hamburg aus anbieten.

(1/2) Die Fluggesellschaft @Ryanair hat uns mitgeteilt, dass sie zahlreiche Basen in Europa schließt und ab 8. Januar 2020 auch @HamburgAirport davon betroffen ist. Wir bedauern dies sehr. Ryanair bleibt jedoch ein starker Partner: Im Sommer fliegt #Ryanair 14 Ziele ab Hamburg an — Hamburg Airport Presse (@HAM_Presse) October 16, 2019

Bereits im August war bekannt geworden, dass Ryanair zu diesem Winter hin den letzten innerdeutschen Flug streicht. Die Airline bietet demnach in Zukunft nur noch Flüge zu oder ab deutschen Flughäfen ab. Diese werden aber nicht mehr untereinander bedient.

Kanarische Inseln von Ryanair-Streichungen betroffen

Welche weiteren deutschen Flughäfen von der Streichung der Basen betroffen sind, stand zunächst nicht fest. Sicher ist jedoch, dass Spanien von den Umstrukturierungen hart getroffen wird. Die spanische Gewerkschaft USO teilte am Mittwoch mit, dass sich vor allem die Flughäfen der kanarischen Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote auf Umstellungen einstellen müssten.

Auch die Basis im katalonischen Girona werde geschlossen, hieß es. In Spanien gehen die Sparmaßnahmen offensichtlich mit der Entlassung von 432 Mitarbeitern ein.

Zuletzt gab es Diskussionen um Ryanairs Geschäftspraktiken wegen eines Investigativprojektes mehrere Journalisten. So hatte das „Team Wallraff“ für RTL unzumutbare Zustände bei Ryanair aufgedeckt. (ac)