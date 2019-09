Wie die Umweltministerin den deutschen Wald retten will

Die deutschen Wälder leiden unter Dürre, Schädlingen und Stürmen. Beim Waldgipfel des Landwirtschafts­ministeriums soll an diesem Mittwoch ein Hilfsprogramm verabredet werden. Umweltministerin Svenja Schulze geht noch weiter: Die SPD-Politikerin will das Bundeswaldgesetz ändern und so einen...