Terror am 11. September: Trump droht potenziellen Angreifern

Terror in New York und in Washington

Jahre nach der Terror-Attacke erkranken immer mehr Männer und Frauen, die am 11. September und in den Wochen danach den mit Asbest verseuchten Staub eingeatmet haben.

Während die Männer und Frauen am Ground Zero schuften, ...

Am Nachmittag des 12. September 2001 finden die unermüdlich suchenden Retter noch eine Überlebende in den Trümmern – es wird die letzte sein.

Bei diesem Angriff sterben die 59 Menschen an Bord der Maschine und 125 Männer und Frauen im Pentagon. 106 weitere werden in dem ausbrechenden Feuer schwer verletzt.

Am Ground Zero suchen Feuerwehrleute und Polizisten fieberhaft nach Verletzten, Zivilisten und Kameraden.

... noch Trümmer übrig. Etwa eine halbe Stunde später ordnet New Yorks Oberbürgermeister Rudolph Giuliani die Evakuierung des kompletten Bereichs südlich der 14. Straße an.

56 Minuten nach dem Einschlag des Flugzeugs stürzt der Südturm ein. 110 Stockwerke Beton, Stahl und Glas halten den Temperaturen des brennenden Kerosins nicht stand und stürzen innerhalb von zehn Sekunden in sich zusammen. Die riesige Staubwolke, die dabei entsteht, quillt monströs durch die Häuserschluchten: In Todesangst versuchen die Menschen, zu flüchten.

Bei dem Aufprall der Flugzeuge sterben die Passagiere, Besatzungen und die Attentäter sofort, dazu Hunderte Menschen, die in den Zwillingstürmen arbeiten. Rund 50.000 sind es pro Tag, an diesem Septembermorgen, so wird man später schätzen, waren vor der Katastrophe rund 20.000 in ihren Büros angekommen.

Auch diese Maschine sollte an die Westküste fliegen, auch sie löst in dem 417 Meter hohen Gebäude ein Inferno aus.

Doch um 8.46 Uhr Ortszeit flogen fünf Al-Kaida-Terroristen eine von ihnen entführte Maschine der Fluggesellschaft American Airlines in den nördlichen der Zwillingstürme an der Südspitze Manhattans.

Es war ein Tag, der die Welt veränderte: Durch die Terror-Anschläge am 11. September 2001 starben fast 3000 Menschen, die meisten von ihnen in den Trümmern des World Trade Centers in New York City.

Dieser Terroranschlag hat die Welt verändert: Am 11. September 2001 kaperten islamistische Terroristen in den USA mehrere Flugzeuge und flogen sie in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York und ins Pentagon in Washington. Fast 3000 Menschen starben, vor den Augen der Welt stürzten die markanten Wolkenkratzer an der Südspitze Manhattans in sich zusammen.

Mit Andachten und Schweigeminuten gedachten viele Menschen in den USA der fast 3000 Todesopfer bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump legten am Mittwoch im Weißen Haus eine Schweigeminute ein, anschließend nahmen sie im Pentagon an einer Gedenkveranstaltung teil.

Terroranschläge am 11. September – Trump droht künftigen Angreifern

Trump drohte dabei potenziellen künftigen Angreifern mit verheerender Vergeltung. „Wir streben keinen Konflikt an. Aber wenn irgendwer es wagt, unser Land anzugreifen, werden wir darauf mit dem gesamten Ausmaß amerikanischer Macht und dem eisernen Willen des amerikanischen Geistes antworten.“

In der Fotostrecke oben zeichnen wir die Ereignisse am 11. September 2001 nach. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir Bilder, die das FBI 15 Jahre nach den Anschlägen veröffentlichte.

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Lange unter Verschluss gehaltene und im März 2017 vom FBI veröffentlichte Fotos zeigen die Rettungs- und Aufräumarbeiten nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das Pentagon. Foto: FBI Stimmen Sie ab 1 Bewertung

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Am 11. September 2001 um 9.37 Uhr (Ortszeit) steuerten Attentäter eine Passagiermaschine in das Pentagon. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Die Feuerwehr versuchte, das brennende Verteidigungsministerium kurz nach dem Einschlag des Flugzeugs zu löschen. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Am Einschlagsort herrschte völlige Verwüstung. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Bei dem Anschlag starben alle 59 Menschen an Bord des Flugzeugs sowie 125 Personen vom Pentagonpersonal am Boden. Foto: Uncredited / dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Ein Wrackteil des völlig zerstörten Flugzeugs: Bei der Maschine handelte es sich um Flug 77 der Fluggesellschaft American Airlines. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Rettungskräfte suchten den zerstörten Teil des Verteidigungsministeriums ab. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Bei den Aufräumarbeiten kam schweres Gerät zum Einsatz. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Der Schaden hätte jedoch noch deutlich größer ausfallen können. Schlimmeres wurde durch die massive Bauweise des Pentagons verhindert. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Durch den Aufprall wurde das Flugzeug komprimiert und bohrte sich auf diese Weise knapp 100 Meter in den Gebäudekomplex. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



FBI zeigt bisher geheime Bilder von 9/11 Die Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Schadens am Pentagon von oben. Foto: FBI Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Am Mittwoch, dem 18. Jahrestag der Anschläge, wird wieder am Ground Zero und in Washington der Opfer der Anschläge gedacht. Auch US-Präsident Donald Trump wird erwartet. (moi/dpa)