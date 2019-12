Europawahl 2019: Rückenwind für Kurz, Niederlage für Macron

Europawahl 2019 – der Wahltag in Europa

In Deutschland waren die Bürger am Sonntag zur Europawahl aufgerufen. Manfred Weber (r., CSU), Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl 2019, warf seinen Stimmzettel in Bayern in die Wahlurne.

Foto: Sven Hoppe / dpa