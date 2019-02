Vor Rede zur Lage der Nation: US-Präsident Donald Trump besteht auf Grenzmauer zu Mexiko

US-Präsident Donald Trump will am Dienstagabend (Ortszeit) seine Rede zur Lage der Nation („State of the Union“) nachholen – ursprünglich war der Auftritt vor beiden Kammern des Parlaments für vergangenen Dienstag geplant. Doch der „Shutdown“ und der Streit um den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko...