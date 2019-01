Holocaust-Gedenktag: Merkel warnt vor antisemitischen Strukturen in Deutschland

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Für rund 1,5 Millionen Menschen, die in Auschwitz ihr Leben ließen, vergast in den Kammern, verhungert, zu Tode misshandelt, kam die Hilfe zu spät.Auschwitz ist zum Symbol der Verbrechen der...