Unicef-Situationsbericht Jemen: Warum dieser Junge noch leben könnte

Am 2. November wurde der 12-jährige Ali Mohammed Ahmed Jamal stark mangelernährt in ein Krankenhaus in Sanaa gebracht. Ein Arzt misst den Umfang seines Armes, er wog damals knapp 15 Kilo. Doch die Hilfe kam zu spät, zwei Tage nach dieser Aufnahme starb er. Der andauernden Krieg im Jemen trifft die Kinder im Land besonders hart. Alle zehn Minuten stirbt dort laut Unicef ein Kind an Hunger.