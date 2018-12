Antisemitismus nimmt aus Sicht der jüdischen Bevölkerung zu

In den vergangenen fünf Jahren hat der Antisemitismus in der Europäischen Union deutlich zugenommen – das glaubt zumindest ein Großteil der jüdischen Bevölkerung laut einer neuen Studie. 63 Prozent der Befragten aus zwölf Ländern gaben in der Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte (FRA) an, dass...