Friedrich Merz: CDU muss sich über "Markenkern" klar werden

Bevor es losgeht, stellt er sich noch einmal vor. Nur für den Fall, dass jemand vergessen hat, wer er ist. „Mein Name ist Friedrich Merz. Mit e“, sagt Friedrich Merz und verweist auf einen Tippfehler in der Einladung. Dann fängt er an, darüber zu sprechen, worum es eigentlich geht an diesem Tag:...