Justizvollzug in allen Bundesländern komplett überlastet

Die Zustände in deutschen Gefängnissen sind besorgniserregend. Eine Umfrage dieser Redaktion unter den Justizministerien der 16 Bundesländer ergab eine Auslastung von bis zu 100 Prozent, so etwa in Baden-Württemberg. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz lag die...