Habeck heizt ein, Söder gegen Apache, Testosteron und Holzhacken

„Wo hat Deutschland die größten Freiheitsdefizite, Frau Strack-Zimmermann?“ Im Mutmachpodcast von Funke erklärt FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, warum Freiheit ein Frauenthema ist, warum uns die Ukraine näher ist als der Iran, weshalb Wohlstand eine Bedingung für Freiheit ist und drückt sich wortreich um die Frage, ob ein Tempolimit nicht der Freiheit künftiger Generationen zugute kommt. Plus: Was Christian Lindner mit dem Frauenmangel in seiner Partei zu tun hat. Folge 458.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de