Nasa: Diese vier Astronauten fliegen 2024 zum Mond

Washington Die USA wollen wieder auf den Mond. Diese vier Menschen will die Nasa deshalb mit der Mission "Artemis 2" in seine Umlaufbahn schicken.

Seit 50 Jahren war kein Mensch mehr in der Nähe des Mondes. Das wollen die USA wieder ändern – mit der "Artemis 2"- Mission. Die Besatzung soll bis in die Umlaufbahn des Mondes fliegen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat nun auch bekannt gegeben, welche Astronauten dabei sein werden.

Drei Männer und eine Frau werden voraussichtlich im November 2024 die Reise zum Erdtrabanten antreten. Dabei handelt es sich um die US-Astronautin Christina Koch, sowie ihre männlichen US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman, teilte die Nasa am Montag mit. Zu ihnen stößt der kanadische Astronaut Jeremy Hansen.

Die Astronauten der "Artemis 2"-Mission (von links nach rechts): Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, sowie Astronaut Jeremy Hansen vorne sitzend. Foto: Josh Valcarcel/Nasa/dpa

"Wir müssen diesen Moment der Menschheitsgeschichte feiern", sagte Raumfahrer Glover. "Es ist mehr als eine Mission. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg, der die Menschheit zum Mars bringen wird und diese Crew wird das nie vergessen."

Nasa-Mission "Artemis 2": Erster Afroamerikaner und erste Frau auf Flug zum Mond

Die vier Astronauten wären seit der "Apollo 17"-Mission im Jahr 1972 die ersten Menschen in der Nähe des Mondes. "Wenn wir jetzt den Mond und die Region Taurus-Littrow verlassen, gehen wir, wie wir gekommen sind. So Gott will, werden wir zurückkehren – in Frieden und mit Hoffnung für die Menschheit", sagte damals Astronaut Gene Cernan vor Verlassen des Mondes.

Nach Plänen der Nasa ist die "Artemis 2"-Mission ein wichtiger Schritt zur Rückkehr. Gleichzeitig stehe die Zusammensetzung der Crew auch für ein neues diverses Selbstverständnis. Zum ersten Mal fliegen mit Christina Koch und Victor Glover eine Frau sowie ein Afroamerikaner zum Mond. Jeremy Hansen wäre der erste Kanadier, der zum Mond fliegt.

Für Glover, Koch und Wisemann wäre es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste.

Nasa-Mission: US-Präsident Joe Biden und Alexander Gerst gratulieren

"Die Besatzung der 'Artemis 2' steht für Tausende Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, uns zu den Sternen zu bringen", so Nasa-Chef Bill Nelson. "Das ist deren Besatzung, das ist unsere Besatzung, das ist die Besatzung der Menschheit."

Die Crew der Artemis 2 bei der Bekanntgabe im Nasa-Hauptquartier Houston, Texas. Foto: Mark Felix / AFP

US-Präsident Joe Biden gratulierte den Astronauten zu ihrer Auswahl per Telefon und bedankte sich für ihre Arbeit. Auf Twitter meldete sich der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst auf Englisch zu Wort: "Glückwunsch, meine Freunde. Auf geht's!"

Schon letztes Jahr flog mit "Artemis 1" eine unbemannte Kapsel um den Mond, sammelte wichtige Daten und landete nach 26 Tagen im Pazifik. Die "Artemis 2"-Mission soll nur zehn Tage im All bleiben. Im darauffolgenden Jahr 2025 sollen mit "Artemis 3" zum ersten Mal wieder Menschen auf dem Mond landen. (dpa/os)

