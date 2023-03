Erdbeben erschüttert Afghanistan und Pakistan - Stärke 6,8

Erschütterungen Erdbeben in Afghanistan: Augenzeugen berichten von Panik

Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Erdbeben können zerstörerische Auswirkungen haben. Durch die Bewegung der Erdplatten baut sich Spannung auf, die sich dann entlädt.

Videografik: So entstehen Erdbeben

Kabul In Afghanistan bebte laut Berichten am Dienstag die Erde. Die schweren Erschütterungen waren in zahlreichen Städten im Ausland spürbar.