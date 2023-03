Charles III. beim Remembrance Sunday: Jährliche Gedenkfeier in neuen Rolle

Erstmals in seiner neuen Rolle als britischer Monarch nimmt König Charles III. am Remembrance Sunday teil: Bei dieser jährlichen Gedenkfeier wird an die britischen Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkriegs erinnert.

