Rammstein: Till Lindemann mit neuer Show – und prickelnden Preisen

Till Lindemann bleibt auch im Alter unberechenbar. Der Rammstein-Sänger hat zusammen mit dem Berliner Zirkus "Flic-Flac" eine Show zusammengestellt, die laut Website aus den "ausgefallensten Delikatessen der Comedyszene" bestehen wird. So wie man den Skandal-Rocker kennt, dürften die Acts die Zuschauer gründlich schocken.

"The Greatest Comedian Freakshow" heißt das Programm von Lindemann, für das jetzt Tickets im Vorverkauf erhältlich sind. Einen Vorgeschmack auf die skurrilen Perfomances geben die verschiedenen Preiskategorien. Denn wem ein Sitz zu unbequem ist, kann sich die Show auch bequem im Whirlpool anschauen.

Die Kartenpreise: Von 24 Euro bis 9.999 Euro

Das günstigste Ticket ist ermäßigt für nur 24 Euro erhältlich, der Standardpreis für einen "normalen" Platz beträgt bis zu 59 Euro. Von da an wird es ungewöhnlich. In den ersten vier Reihen können sich Gäste die Show auch gemütlich aus dem Bett ansehen. Das Bett mit Decken und Kissen bietet Platz für zwei Personen und kostet 169 Euro.

Wem das Bett noch zu trocken ist, kann die Show für 340 Euro im Jacuzzi genießen. Bis zu vier Personen finden im beheizten Whirlpool Platz. Dazu gibt es eine Flasche Sekt aufs Haus. Noch eine Spur dekadenter ist die Luxus-Version des Pakets: Für "nur" 9.999 Euro wird der Whirlpool mit 400 Liter Sekt befüllt. Na dann, Prost!

Lindemann selbst ist nicht Teil der Show

Die Show läuft ab dem 28. März bis zum 19. April am Zentralen Festplatz in Berlin. Till Lindemann selbst wird an der Show nicht teilnehmen. Dafür hat er das Programm eigenhändig kuratiert und die Acts ausgewählt. Die Show ist ab 16 Jahren freigegeben.

Der Rammstein-Frontmann, der erst vor kurzem 60 Jahre alt wurde, hat erst vergangenes Jahr mit seiner Band ein neues Album herausgebracht. In diesem Sommer sind weitere Konzerte im Rahmen der Europe Stadion Tour geplant. (os)

