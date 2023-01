Griechenland: Trauminsel Santorini in Gefahr – Vulkanausbruch droht

Es rumpelt unter Santorini. Die Einheimischen haben sich daran gewöhnt. Sie leben mit dem Vulkan: mit dem Kolumbo. Er liegt etwa sieben Kilometer nordöstlich der Kykladen-Insel – zehn bis 18 Meter unter Wasser – und ist überaus aktiv.

Die beliebte griechische Insel ist in Gefahr. Für Wissenschaftler ist es nicht die Frage, ob ein Ausbruch droht, sondern nur wann. Kajetan Chrapkiewicz legt sich fest: in den nächsten 150 Jahren. Das ist einerseits noch zeitlich weit entfernt, andererseits Grund genug, damit anzufangen, Vorsorge zu treffen. Dazu gehört nicht zuletzt eine genauere Prognose von Vulkanausbrüchen.

Vulkanausbruch: Das Risiko nimmt zu – auch ein Tsunami droht

Geophysiker Chrapkiewicz leitet ein Forschungsteam des Imperial College in London. Die Wissenschaftler mahnen ein kontinuierliches Überwachungssystem an. Mit einem Messnetz in Echtzeit würde man besser abschätzen, "wann eine Eruption stattfinden könnte", so Chapkiewiecz. Für die 15.000 Einwohner und die jährlich Tausenden Touristen wäre es eine lebenswichtige Information.

Touristen auf Santorini beobachten den Sonnenuntergang. Die Insel ist beliebt bei Urlaubern. Foto: dpa

Der letzte Ausbruch auf der Insel, die zu Griechenland gehört, ereignete sich im Jahr 1650 und war eine Katastrophe. Die Eruption, verbunden mit einem Erdbeben, richtete enorme Schäden an. Gebäude wurden zerstört, Ackerbau und Viehzucht kamen nach einem Ascheregen zum Erliegen, Über 50 Menschen starben. Der mit dem Ausbruch einhergehende Tsunami sorgte noch auf Inseln in 150 Kilometer Entfernung für Verwüstungen. Und das, genau das, droht sich nach Ansicht der Forscher zu wiederholen.

Vulkanausbruch: Beunruhigende Beobachtungen in Santorini

Dass der Vulkan aktiv ist, dafür gibt es untrügliche Zeichen: Hitze und austretende Gase. Hydrothermale Quellen durchbrechen den Meeresboden, das Wasser ist bis zu 224 Grad Celsius heiß. Wirklich besorgniserregend ist allerdings, dass sich die seismischen Wellen in einer bestimmten Zone des Vulkans nur sehr langsam ausbreiten. Dies deutet darauf hin, dass sich dort flüssiges Magma befindet, ein Reservoir.

In der Zeitschrift Geochemistry, Geophysics, Geosystems erläuterten die Forscher, was das bedeutet: Im Reservoir sammelt sich flüssiges Magma. In dem Tempo könnte es in 150 Jahren ausreichend Magma geben, um eine starke explosive Eruption mit einem Tsunami auszulösen. Ähnlich wie 1650. Nur mit heute ungleich dramatischeren Folgen, weil die Insel dicht bevölkert ist, weil es im weiten Umkreis Asche und Bimssteine regnen könnte und ein Tsunami auch andere Inseln der Ägäis bedrohen würde. Auch der Schiffs- und Flugverkehr im Mittelmeer wäre stark betroffen.

Vulkanausbruch: Eine Vorwarnzeit von wenigen Tagen wäre ein Erfolg

Seit etwa 15 Jahren spürt man auf der Insel wieder verstärkt Aktivität. Den Vulkanismus erkannte man an einer Serie kleiner Erdbeben. An manchen Buchten änderte sich die Farbe des Wassers, und aus Felsen drang stark riechende Gas. Weltweit haben Vulkanausbrüche das Potenzial, die Menschheit in eine existenzielle Krise zu stürzen, und mit dem ist das Risiko größer geworden, so Forscher.

Chrapkiewicz mahnt denn auch in Sorge um Santorini, "wir brauchen bessere Daten dazu, was unter solchen Vulkanen vor sich geht“. Mithilfe von kontinuierlichen Monitoringsystemen könnte man besser einschätzen, wann sich ein Ausbruch ereignen würde. "Wahrscheinlich könnten wir eine kommende Eruption dann schon einige Tage vorher erkennen, sodass man die Menschen evakuieren kann." (fmg)

