Christiane Hörbiger ist tot: Schauspielerin mit 84 Jahren gestorben

Wien. Christiane Hörbiger ist tot. Die österreichische Schauspielerin starb am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in ihrer Geburtsstadt Wien.

Sie galt als österreichische Schauspiellegende und war auch in Deutschland in unzähligen Filmen und Fernsehserien zu sehen: Christiane Hörbiger. Nun ist sie laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Zuerst hatte die österreichische Zeitung "Kurier" über Hörbigers Tod berichtet.

Hörbiger entstammt einer wahren Schauspieler-Dynastie. 1938 wurde sie als Tochter des berühmten Schauspielerpaars Attila Hörbiger und Paula Wessely in Wien geboren. Ihre Schwestern Elisabeth Orth und Maresa Hörbiger sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig. Sie selbst war erstmals 1955 in dem Film "Der Major und die Stiere" zu sehen. Eine danach begonnene Schauspielausbildung brach sie zunächst wegen weiterer Engagements ab, vervollständigte sie aber schließlich mit Privatlehrern.

Christiane Hörbiger: Durchbruch mit "Donaugeschichten" und "Das Erbe der Guldenburgs"

Große Bekanntheit erlangte Hörbiger von 1965 bis 1970 als Christl Müller in der ARD-Serie "Donaugeschichten" sowie in den 1980er Jahren in der TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs". 1991 spielte sie in "For Parents Only" ihre einzige Rolle in einem US-Film. 1992 war sie Teil des Films "Schtonk!", der als bester ausländischer Film für den Oscar nominiert wurde. Ihre letzte Rolle spielte sie 2019 in "Stadtkomödie – Der Fall des Gerti B.". (fmg/dpa)

