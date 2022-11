Spotify Wrapped 2022: Die 10 meistgehörten Künstler Deutschlands

Der Krieg in der Ukraine und das Coronavirus sind 2022 zwei prägende Themen. Die Energie- und Preiskrise macht sich in fast allen Lebensbereichen bemerkbar – und trotz Impfkampagne und mehreren Infektionswellen ebbt auch das Thema Corona nicht ab. Doch neben all diesen unschönen Meldungen gibt es immer wieder auch positive Nachrichten: Zum Beispiel den Jahresrückblick "Wrapped" von Spotify – der auch 2022 wieder einige Überraschungen enthüllt.

Welche Künstler waren 2022 international am erfolgreichsten auf Spotify? Und wer räumte in den deutschen Spotify-Charts 2022 richtig ab? Die Toplisten des schwedischen Audio-Streaming-Dienstes haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst.

Einer der großen Gewinner im Jahresrückblick 2022 ist kein Unbekannter. Schon in den Spotify Wrapped 2021 räumte der Künstler richtig ab und belegte im Ranking der meistgehörten Künstler Platz zwei – 2022 reichte es jetzt endlich für die Spitze. Der Rapper Luciano aus Berlin ist in Deutschland 2022 der meistgehörte Künstler. Zunächst veröffentlichte er seine Stücke auf YouTube – schon wenig später folgte sein erstes Mixtape. Mit seinem Song "Jagen die Mio" schaffte der heute 28-Jährige den Durchbruch. Sein neuster Titel "Majestic" wurde am 29. September 2022 veröffentlicht.

Spotify Wrapped 2022: Die zehn meistgehörten Künstler und Künstlerinnen

Luciano RAF Camora Bonez MC CRO Ed Sheeran Eminem Capital Bra Drake Sido t-low

In Deutschland belegt der kanadische Rapper, R&B-Sänger und Schauspieler Aubrey Drake Graham zwar nur Platz acht – im internationalen Ranking kann der 36-Jährige 2022 aber richtig abräumen. Nach Bad Bunny und Taylor Swift belegt Drake im Spotify Wrapped 2022 internationaler Künstler Platz drei. Seinen Durchbruch erzielte Drake 2009 mit seiner Single "Best I Ever Had", die sich in den Vereinigten Staaten schnell zum Hit entwickelt hat – viele weitere Top-Songs folgten. In der internationalen Musikszene ist er bekannt für seine einzigartige Mischung der Genres Hip-Hop und R&B.

Spotify Wrapped 2022: Diese fünf Künstler und Künstlerinnen räumten international ab

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Geschlagen geben muss sich Drake nur Pop-Ikone Taylor Swift und dem aus Puerto Rico stammenden Rapper Benito Antonio Martínez Ocasio ("Bad Bunny"). Der 2022 meistgehörte Künstler auf Spotify startete seine Musikkarriere wie viele andere Sänger und Songwriter nicht auf direktem Weg. Neben seinem Studium arbeitete er als Einpacker in einem Supermarkt und veröffentlichte nebenbei Songs auf SoundCloud, einem Online-Musikdienst. Die Single "Diles" (2016) war sein Durchbruch und machte ihn in der lateinamerikanischen Trap-Szene bekannt.

All die ausgewerteten Daten wurden von Spotify anonym erfasst und ausgewertet. Zusätzlich zum allgemeinen Jahresrückblick gibt es aber noch den persönlichen Spotify Wrapped 2022, den User ganz einfach über die Spotify-App abrufen können. Neben den meistgestreamten Künstlern erfasst Spotify auch die Songs, die 2022 am meisten aufgerufen wurden. Wenig überraschend: In der Topliste finden sich auch Lieder von einigen der Top-Künstler wider, die es in die Top 10 in Deutschland oder in die Top 5 der internationalen Künstler geschafft haben – die Übersicht:

Spotify Wrapped 2022: Die fünf meistgehörten Songs weltweit

As it Was von Harry Style Heat Waves von Glass Animals STAY (with Justin Bieber) von The Kid LAROI Me Porto Bonito von Bad Bunny Tití Me Preguntó von Bad Bunny

Spotify Wrapped 2022: Die fünf meistgehörten Songs in Deutschland

Beautiful Girl von Luciano Sehnsucht von Miksu / Macloud, t-low Layla von DJ Robin, Schürze Heat Waves von Glass Animals As it Was von Harry Styles Powerade von Ion Miles We Made It von t-low Where Are You Now von Lost Frequencies Another Love von Tom Odell PARADISE (MIT DIR) von Liane

Insgesamt umfasst die Topliste der meistgehörten Songs in Deutschland 50 Musiktitel. Die gesamte Liste hat Spotify in der Playlist "Top Tracks 2022 Deutschland" veröffentlicht. Separat ausgewertet hat das Streaming-Portal zudem die erfolgreichsten Alben im Jahr 2022 – auch wieder weltweit und für Deutschland. Auch in den beiden Toplisten finden sich wieder bekannte Namen wie Bad Bunny oder Luciano. Doch auch Alben deutscher Künstler haben es unter die Top 10 im Jahresrückblick Spotify Wrapped geschafft – von Rapper Kontra K und den für seine Pandamaske bekannter Rapper Cro.

Spotify Wrapped: Das waren 2022 die fünf erfolgreichsten Alben

Un Verano Sin Ti von Bad Bunny Harry's House von Harry Styles SOUR von Olivia Rodrigo = von Ed Sheeran Planet Her von Doja Cat

Spotify Wrapped 2022: Die 10 meistgehörten Alben in Deutschland

Majestic von Luciano = von Ed Sheeran Zukunft 1 & 2 von RAF Camora Harry's House von Harry Styles Zukunft von RAF Camora Für den Himmel durch die Hölle von Kontra K Palmen aus Plastik 3 von Bonez MC, RAF Camora Mercury - Acts 1 & 2 von Imagine Dragons RAOP von CRO Weisses Herz von AYLIVA

Speziell für Deutschland hat Spotify zudem noch die meistgehörten Podcasts in einer Topliste zusammengefasst. Auf Platz 1 landet der Podcast "Gemischtes Hack" von Comedian Felix Lobrecht und Comedy-Autor Tommi Schmitt. Aber auch Nachrichtenportale wie die Tagesschau oder der Deutschlandfunk haben sich 2022 einen Platz im Jahresrückblick Spotify Wrapped erkämpfen können. Damit zeigt sich, dass neben Unterhaltung auch informative Inhalte im Podcast-Format gefragt sind. Die meistgehörten Spotify-Podcasts in Deutschland auf einen Blick:

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Hobbylos Mordlust Verbrechen Dick & Doof Baywatch Berlin Die Nachrichten - Deutschlandfunk Tagesschau in 100 Sekunden LANZ & PRECHT

