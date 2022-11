Protest-Welle in China: Festnahmen und massive Zensur

Mo., 28.11.2022, 11.24 Uhr

Die Wut über die strikte Null-Covid-Politik in China entlädt sich in immer neuen landesweiten Protesten. In Shanghai nahm die Polizei Demonstranten fest, Polizisten forderten zudem Menschen auf, Fotos von ihren Handys zu löschen. When asked why one of the people was taken away, a policeman told AFP "because he didn't obey our arrangements" and then referred the reporter to local police authorities.

