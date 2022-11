Barmann berichtet von Blutbad in Homosexuellen-Club in Colorado

Barmann berichtet von Blutbad in Homosexuellen-Club in Colorado

Mo., 21.11.2022, 13.23 Uhr

In Colorado Springs ist die Trauer groß um die Opfer der Bluttat in einem LGBTQ-Club. Am Wochenende erschoss ein Mann mit einem Gewehr hier mindestens fünf Menschen in einer Bar. AFPTV hat mit dem Barmann gesprochen.

Video: Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Justiz, Kriminalität