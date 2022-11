Corona: Anteil von Omikron-Sublinie BQ.1.1 vervierfacht ++ RKI sieht Trend

Die Verbreitung der relativ neuen Omikron-Sublinie BQ.1.1 in Deutschland hat in wenigen Wochen merklich zugenommen. Alle Infos im Blog.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI am Freitag 27.587 Corona-Neuinfektionen

Der Anteil von Omikron-Sublinie BQ.1.1 in Deutschland hat sich in vier Wochen vervierfacht

Kinder unter fünf Jahren und Babys ab sechs Monaten dürfen laut Stiko gegen Corona geimpft werden

Das RKI sieht einen weiter abnehmenden Trend bei den Corona-Zahlen

Karl Lauterbach (SPD) will die Versorgung von Menschen mit Long Covid verbessern

Berlin. Kleinkinder mussten länger auf den Corona-Impfstoff warten. Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung auch für Kinder unter fünf Jahren und Babys ab sechs Monaten unter bestimmten Voraussetzungen freigegeben. Zuvor hatten mehrere Ärzte und Immunologinnen auf die Entscheidung gedrängt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im Oktober eine Empfehlung für zwei Impfstoffe für Kleinkinder ausgesprochen.

Indes sinken in Deutschland die Corona-Neuinfektionen: Am Freitag vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) 27.587 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 33.703) und 218 Todesfälle (Vorwoche: 216) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 36.180.077 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-News von Freitag, 18. November: Klinikreform soll auch Long-Covid-Versorgung verbessern

21.28 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, mit der geplanten Krankenhausreform auch die Versorgung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten verbessern zu wollen. So solle etwa der Aufbau von Spezialambulanzen gefördert werden, sagte der SPD-Politiker laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Freitag in einer Videobotschaft während eines Long-Covid-Kongresses in Jena.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Versorgung von Menschen mit Long Covid verbessern. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Noch, so Lauterbach weiter, würde es für die Versorgung komplexer Fälle nicht die ausreichenden Strukturen geben. Angesichts der Vielzahl an Krankheitsbildern und Betroffenen sei Long Covid ein "forschungsmäßiger Notfall". Der Ärzteverband hatte im Vorfeld der Konferenz gefordert, deutlich mehr in die Erforschung von Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung und in die Behandlung Erkrankter zu investieren.

In der Corona-Krise blieb häusliche Pflege aus Polen stabil

13.41 Uhr: Die Corona-Pandemie hat sich auf die häusliche Pflege durch Betreuungskräfte aus Polen einer Studie zufolge nur wenig ausgewirkt. „Das transnationale System häuslicher Pflege hat sich in der Corona-Krise als erstaunlich stabil erwiesen“, sagte Magdalena Nowicka vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) am Freitag in Berlin.

Während der ersten Welle der Pandemie seien die meisten der polnischen Betreuungskräfte in den deutschen Seniorenhaushalten geblieben oder trotz Reisebeschränkungen und Hygieneauflagen weiter aus Polen eingereist, heißt es in der Studie.

Debatte um weitere Finanzierung von Corona-Tests

12.29 Uhr: In der Debatte um weitere Corona-Schutzvorkehrungen rückt auch die staatliche Finanzierung von Tests wieder in den Blick. Die aktuellen Regelungen des Bundes gelten noch bis 25. November. Über eine Anschlussverordnung laufen derzeit Abstimmungen in der Regierung, wie das Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage in Berlin mitteilte. Nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einem Bericht der „Welt“ (Freitag) sieht ein Entwurf eine weitere Finanzierung von Corona-Bürgertests bis April 2023 vor. Der FDP-Haushaltsexperte Karsten Klein sagte der Zeitung: „Es gibt keinen Grund mehr, anlasslose Bürgertests durch den Bund zu finanzieren.“ Es stehe den Ländern frei, eigene Testmaßnahmen zu beschließen und selbst zu finanzieren. Der Unions-Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) sagte, sinnvoller sei, sensible Bereiche gezielt bei Testungen zu unterstützen, etwa Pflegeheime und Kliniken.

Grünen-Fraktionsvize Maria Klein-Schmeink verteidigte dagegen weitere Bürgertests. „Sie ausgerechnet vor dem Winter wegfallen zu lassen, wäre unklug“, sagte sie der „Welt“. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Heike Baehrens sagte der Zeitung, man dürfe nicht nachlassen, alles dafür zu tun, dass vulnerable Gruppen weiter geschützt werden. Bürgertests seien hierfür „ein unverzichtbares Instrument“.

RKI: Anteil von Omikron-Sublinie BQ.1.1 in vier Wochen vervierfacht

1.02 Uhr: Die Verbreitung der relativ neuen Omikron-Sublinie BQ.1.1 in Deutschland hat merklich zugenommen. Der Anteil dieses Erregers in einer Stichprobe habe vorvergangene Woche bei über acht Prozent gelegen, "was einer Vervierfachung des Anteils in den letzten vier Wochen entspricht", schreibt das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Covid-19-Wochenbericht von Donnerstagabend. BQ.1 hingegen stagnierte demnach mit einem Anteil von unter vier Prozent.

BQ.1 und BQ.1.1 sind Abkömmlinge von BA.5, der Omikron-Variante, die seit Monaten für das Gros der Ansteckungen hierzulande sorgt. Beide dürften nach Modellierungen der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC zu Beginn von 2023 mehr als 80 Prozent der Fälle verursachen. Berücksichtigt man den Verzug in den RKI-Daten, ist aktuell bereits von höheren Anteilen auszugehen als im Bericht angegeben.

Ersten Erkenntnissen zufolge können diese Erreger der Immunantwort von Menschen, die geimpft und/oder genesen sind, besser entgehen als ihre Vorgänger. Bisher gibt es Fachleuten zufolge jedoch keine Anzeichen, dass der etwa in sozialen Medien gebrauchte Spitzname von BQ.1.1 - "Höllenhund" - Programm ist. Eine erhöhte Krankheitslast wird bisher nicht beobachtet.

Corona-News von Donnerstag, 17. November: Weiter abnehmender Trend bei Corona-Zahlen

19.13 Uhr: Der abnehmende Trend bei den gemeldeten Corona-Fällen in Deutschland hat sich laut Robert Koch-Institut (RKI) fortgesetzt. Bundesweit sei die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche im Vergleich zur Woche davor um 17 Prozent gesunken, heißt es im RKI-Wochenbericht zur Entwicklung der Corona-Pandemie von Donnerstagabend. Die meisten Ergebnisse beziehen sich auf die vergangene Woche.

Die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Covid-19 ging laut Bericht leicht zurück. Auch auf den Intensivstationen im Land wurden demnach weniger Schwerkranke mit dem Virus behandelt.

Der Rückgang der Erkrankungszahlen zeige sich bereits seit Mitte Oktober, hieß es. Zudem berichtet das RKI von einem Rückgang der Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen.

Insgesamt hält das Institut akute Atemwegsinfektionen im Herbst für schlechter zu verhindern, da sich Menschen häufiger und länger in Räumen aufhielten. Es sei daher in den nächsten Wochen mit einer hohen Zahl an solchen Ansteckungen zu rechnen.

Corona-Impfung für Kleinkinder bei Risiko für schweren Verlauf

14.45 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte im Oktober Corona-Impfungen für Kinder auch im Säuglings- und Kleinkindalter empfohlen. Im vergangenen Winter startete Deutschland bereits mit den Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Nun empfehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Impfung für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Das teilte das Gremium am Donnerstag mit. Die Empfehlung gelte auch für Kinder bis vor dem zweiten Geburtstag, die als Frühgeborene auf die Welt gekommen sind.

Die EMA hatte im Oktober empfohlen, zwei Corona-Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna für Babys ab sechs Monaten zuzulassen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Donnerstag, dem 10. November finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de