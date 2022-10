Corona: RKI-Zahlen steigen steil nach oben ++ Biontech mit überraschender Ankündigung

Lange Zeit galt die chinesische Null-Covid-Strategie als Vorbild für die Welt - schließlich sind in China nur wenige Menschen an Corona gestorben. Doch inzwischen wirkt das Konzept wie aus der Zeit gefallen. Kritik daran darf es aber weiter nicht geben - schließlich wäre das auch Kritik an Staatschef Xi Jinping.

Das RKI meldet am Freitag stark gestiegene Corona-Zahlen

Die Inzidenz klettert auf 577,5

174.112 neue Fälle kamen in den letzten 24 Stunden hinzu

Gleichzeitig warnt das Institut vor einer Zunahme schwerer Verläufe

Impfstoff-Hersteller Biontech expandiert nach Australien

Berlin. Die angekündigte Corona-Welle rollt weiter an, die Werte steigen steil nach oben. Am Freitag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 577,5 an (Vortag: 462,4 Vorwoche: 466,0). Experten gehen jedoch davon aus, dass die Zahlen das Infektionsgeschehen nicht vollständig widerspiegeln. Die Zahlen dürften weitaus höher liegen.

Unterdessen deutet sich auch ein Anstieg der schweren Corona-Fälle an. Das schreibt das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht. Gleichzeitig verwies das Institut auf die schwierige Interpretation bestimmter Daten zur Krankheitsschwere hin.







Die Corona-News von Freitag, 7. Oktober – RKI registriert 174 112 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 577,5

5.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 577,5 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 462,4 gelegen (Vorwoche: 466,0; Vormonat: 217,2). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 174.112 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 96 367) und 117 Todesfälle (Vorwoche: 140) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag.

Biontech expandiert nach Australien

4.30 Uhr: Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff baut das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech seine internationale Präsenz mit der Errichtung eines Forschungszentrums und einer Produktionsstätte in Australien weiter aus. Einer der Schwerpunkte soll die Suche nach Krebstherapien sein. Biontech vereinbarte am Freitag mit dem australischen Bundesstaat Victoria eine strategische Zusammenarbeit, um an der Erforschung und Entwicklung potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe und Therapien zusammenzuarbeiten, wie das Unternehmen mitteilte. Die mRNA-Technologie wurde bereits beim Corona-Impfstoff von Biontech erfolgreich eingesetzt.

Das gemeinsam betriebene Forschungszentrum soll in Melbourne entstehen. Es soll die Wissenschaftler vor allem bei der Umsetzung ihrer Forschungsprojekte in die klinische Entwicklung unterstützen. Außerdem will Biontech die eigenen klinischen Forschungskapazitäten in Australien ausbauen und weitere Studienzentren einschließen, um die Entwicklung von Therapiemöglichkeiten gegen Krebs zu beschleunigen. Die Pipeline von Biontech umfasst nach Unternehmensangaben aktuell insgesamt 18 Produktkandidaten in 23 laufenden klinischen Studien.

RKI: Anstieg schwerer Corona-Fälle deutet sich an - unklare Daten

0.01 Uhr: Im Zuge der beginnenden Corona-Herbstwelle hat das Robert Koch-Institut (RKI) auf die schwierige Interpretation bestimmter Daten zur Krankheitsschwere hingewiesen. Bei den schwer verlaufenden Atemwegsinfektionen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, deute sich zwar ein Anstieg der Fallzahlen an, heißt es im Wochenbericht des RKI zu Covid-19 vom Donnerstagabend.

Die Autoren schränken allerdings ein, dass "hier auch Fälle mit aufgeführt werden, die aufgrund einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen und bei denen die Sars-CoV-2-Diagnose nicht im Vordergrund der Erkrankung bzw. Behandlung steht".

Hier startet ein neuer Corona-Blog.

