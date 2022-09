WHO-Chef: Ende der Corona-Pandemie in Sicht

WHO-Chef: Ende der Corona-Pandemie in Sicht

Fr., 23.09.2022, 10.23 Uhr

Ein Ende der Corona-Pandemie ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Sicht. "Wir befinden uns in einer deutlich besseren Lage als je zuvor", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Video: Medizin, Gesundheit