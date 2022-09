Hungersnot in Somalia trifft besonders Kinder

Mi., 21.09.2022, 14.53 Uhr

Somalia ist am härtesten betroffen von der seit Jahren andauernden Dürre am Horn von Afrika. Mehr als eine halbe Million Jungen und Mädchen im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren sind stark unterernährt. Verzweifelte Eltern suchen Hilfe in Ernährungszentrum in der Hauptstadt Mogadischu.

Video: Katastrophe, Unglück