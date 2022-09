Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg

Enkel der Queen halten Totenwache an ihrem Sarg

So., 18.09.2022, 12.23 Uhr

Im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten für Elizabeth II. sind ihre acht Enkel am Samstagabend an ihrem Sarg zu einer Totenwache zusammengekommen. An ihr nahmen erneut auch die beiden zerstrittenen Brüder, Thronfolger William und Prinz Harry, teil. Viele Trauernde zeigen sich davon bewegt.

