Queen: Trauerfeier im Livestream - Hier wird sie live übertragen

London. Die Trauerfeier für die Queen am Montag wird ein Jahrhundertereignis. TV, Internet, Kino: Hier wird die Trauerfeier live übertragen.

Der Sarg mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist am Dienstagabend unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger am Buckingham-Palast in London angekommen. Als die sterblichen Überreste der Monarchin die Tore des Königspalasts erreichten, brandete Applaus auf.

Tausende applaudieren Sarg der Queen am Buckingham-Palast

Tausende applaudieren Sarg der Queen am Buckingham-Palast

Es ist ein Großereignis von ungeheuren Ausmaßen: Am Montag, den 19. September 2022, findet die staatliche Trauerfeier für Queen Elizabeth II. in London statt. Schon jetzt zeichnet sich ein beispielloser Besucheransturm ab.

Wegen der Beisetzung ist der 19. September zum arbeitsfreien Feiertag erklärt worden. Auch Supermärkte schließen für einige Stunden. Doch wo können Royal-Fans die Trauerfeier für die Queen live verfolgen? Hier gibt es die Informationen über den genauen Ablauf der Ereignisse am Montag und die Möglichkeiten zum Public Viewing.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Staatsbegräbnis der Queen: Wie der Ablauf ist, wo man es live sehen kann

Seit Mittwoch ist der Sarg mit dem Leichnam der Königin in Westminster Hall in London, dem ältesten Teil des Parlaments, aufgebahrt. Bis Montagmorgen 6.30 Uhr Ortszeit (7.30 Uhr MESZ) können Bürgerinnen und Bürger dort von der Queen Abschied nehmen. Die Halle ist 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Lesen Sie auch: Charles, König der Fettnäpfchen: Monarch verspielt Respekt

Am Montag findet gibt es mehrere Prozessionen, bei denen der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen durch London geleitet wird. Entlang der Wege können Besucherinnen und Besucher der Queen die letzte Ehre erweisen.

Das ist das genaue Programm am Montag:

Die Aufbahrung in Westminster Hall endet und der Sarg wird in einer Prozession vom Parlament zur Westminster Abbey gebracht, wo das Staatsbegräbnis stattfindet.

vom Parlament zur gebracht, wo das Staatsbegräbnis stattfindet. Die staatliche Trauerfeier für Elizabeth II. wird um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) in der Westminster Abbey beginnen. Diese Veranstaltung ist nur für geladene Gäste.

für Elizabeth II. wird um in der Westminster Abbey beginnen. Diese Veranstaltung ist nur für geladene Gäste. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Wellington Arch ist ein Triumphbogen im Süden des Hyde Park im Zentrum von London.

zum gebracht. Wellington Arch ist ein Triumphbogen im Süden des Hyde Park im Zentrum von London. Anschließend werden die sterblichen Überreste der Queen mit dem königlichen Leichenwagen nach Schloss Windsor westlich von London überführt. Der Leichenwagen wird in einer Prozession über den Long Walk führen.

nach westlich von London überführt. Der Leichenwagen wird in einer führen. Auf dem Gelände von Schloss Windsor findet in der St. George's-Kapelle ein Gottesdienst statt.

ein Gottesdienst statt. Anschließend wird die Königin im engsten Familienkreis in der Familiengruft zu Grabe getragen. Der Sarg ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Prinz Philip wird umgebettet, um künftig neben dem der Queen zu ruhen.

Fest steht: Die Trauerveranstaltung am Montag wird einer der größten Sicherheits- und Logistikeinsätze sein, die es je in Großbritannien gegeben hat. Tausende Polizeibeamte aus dem ganzen Land sollen nach London verlegt werden, um auf die erwartete große Besuchermenge von bis zu einer Million Menschen vorbereitet zu sein.

Foto: Infografik BM

Queen: Hier wird das Staatsbegräbnis live gezeigt

Mehrere britische Kinoketten übertragen am Montag kostenlos das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. in ihren Sälen. Beim Betreiber Vue Cinemas erhalten Zuschauer eine Flasche Wasser, müssen aber auf Popcorn, Snacks und andere Getränke verzichten, wie der Sender Sky News am Mittwoch berichtete. Alle anderen Übertragungen fallen aus Respekt vor der Königin aus. Auch die Kinoketten Curzon und Arc wollen die Beisetzung zeigen. Andere Unternehmen wie Cineworld, Odeon und Showcase schließen ihre Säle während des Staatsbegräbnisses.

Weltweit übertragen zudem verschiedene Fernsehsender live die Trauerfeier und begleiten den Tag der Beerdigung. Die britischen TV-Sender BBC und ITV haben angekündigt, ab dem Morgen des 19. September einen kostenlosen Live-Stream von der Beerdigung anzubieten. Außerdem planen die britischen Fernsehsender BBC, Sky und ITV ebenso wie die US-Sender ABC, CNN, NBC News und Fox News Live-Schaltungen aus London.

Auch im deutschen Fernsehen wird die Trauerfeier gezeigt. Das ist schon bekannt:

Das ZDF plant eine Sondersendung "ZDF spezial" ab 9 Uhr live aus London und vom Staatbegräbnis.

plant eine Sondersendung "ZDF spezial" ab 9 Uhr live aus London und vom Staatbegräbnis. Auch SAT.1 berichtet live von der Trauerfeier aus der St. George Chapel in London. Ab 11.50 Uhr ist das Special "Goodbye, Queen Elizabeth - Die Welt nimmt Abschied" geplant. Bereits ab 5.30 Uhr gibt es im SAT.1-Frühstücksfernsehen Liveschalten nach London.

berichtet live von der Trauerfeier aus der St. George Chapel in London. Ab 11.50 Uhr ist das Special "Goodbye, Queen Elizabeth - Die Welt nimmt Abschied" geplant. Bereits ab 5.30 Uhr gibt es im SAT.1-Frühstücksfernsehen Liveschalten nach London. Die ARD plant offenbar ebenfalls, das Staatsbegräbnis live zu übertragen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de