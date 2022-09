Rammstein: Tour 2023 – So kommen Sie an Tickets

Fans jubeln: Rammstein gehen im Jahr 2023 wieder auf Tour in Deutschland. Wer die Band um Sänger Till Lindemann (59) in diesem Jahr verpasst hat oder die gigantische Show mit viel Feuer, Licht und Effekten noch einmal erleben möchte, kann sich jetzt Tickets für den dritten Teil der Stadiontournee durch Europa sichern. Zuletzt spielten Rammstein beim zweimal coronabedingt verschobenen zweiten Teil der aktuellen Tournee allein zehn gefeierte Konzerte in Deutschland. Beim ersten Teil besuchten 2019 mehr als eine Million Fans die 30 Shows, davon ebenfalls zehn Auftritte in Deutschland.

Rammsteins Heimatstadt Berlin steht aktuell für Juli 2023 auf dem Tourplan. Außerdem sind im Juni 2023 zwei Konzerte in München geplant. Auch in weiteren europäischen Städten will die legendäre Band live spielen. Die genauen Tourdaten und alle weiteren Infos zu den Konzerten und zum Ticketverkauf finden Sie hier.

Wo und wann werden Rammstein 2023 auftreten?

Rammstein werden in München im Olympiastadion (Spiridon-Louis-Ring, 80809 München) auftreten. Die Konzerte in München finden am 7. und 8. Juni 2023 jeweils um 19.30 Uhr statt.

im Olympiastadion (Spiridon-Louis-Ring, 80809 München) auftreten. Die Konzerte in München finden am 7. und 8. Juni 2023 jeweils um 19.30 Uhr statt. Rammstein werden in Berlin im Olympiastadion (Olympischer Platz 3, 14053 Berlin) auftreten. Die Konzerte in Berlin finden am 15. und 16. Juli 2023 jeweils um 19.30 Uhr statt.

Wann startet der Vorverkauf für die Konzerte?

Der Vorverkauf für die Rammstein-Konzerte startet europaweit am Donnerstag, 8. September 2022, um 10 Uhr auf eventim.de. Es wird eine extrem hohe Nachfrage erwartet.

Eventim rät:

Auch wenn temporär keine Tickets mehr verfügbar sein sollten, lohnt es sich dranzubleiben, da immer wieder Tickets aus abgelaufenen Reservierungen zurückkommen.

Öffnet nicht mehrere Browser-Tabs oder -Fenster und auch keine verschiedenen Browser-Typen gleichzeitig, da die unterschiedlichen Sessions die Gefahr erhöhen, dass ihr die Tickets in eurem Warenkorb verliert.

Die Tickets sind personalisiert. Daher beim Vorverkaufsstart die Zahlungsdaten bereithalten sowie die Vor- und Zunamen der Personen, für die die Tickets bestimmt sind.

Tickets für München:

Das ist der Link zum Konzert am Mittwoch, 7. Juni 2023.

Das ist der Link zum Konzert am Donnerstag, 8. Juni 2023.

Tickets für Berlin:

Das ist der Link zum Konzert am Sonnabend, 15. Juli 2023.

Das ist der Link zum Konzert am Sonntag, 16. Juli 2023.

Für Rollstuhlfahrer und Schwerbehinderte mit Vermerk B im Ausweis gibt es eine eigene Hotline unter der Telefonnummer 0421 - 353638.

Gibt es Limits beim Ticketkauf?

Jeder Kunde darf maximal sechs Tickets pro Show erwerben. Der Verkauf von Tickets an Kinder unter sechs Jahren ist ausgeschlossen. Für sie darf auch nicht als berechtigte Dritte ein Ticket erworben werden. Auch interessant: Rammstein: Großes Konzert zu Silvester geplant

Welche Songs werden Rammstein in Berlin spielen?

Die Setlist ist noch nicht bekannt. Diese Songs spielten Rammstein bei ihren Konzerten im Jahr 2022 im Olympiastadion Berlin:

Hauptteil

Armee Der Tristen

Zick Zack

Links 2 3 4

Sehnsucht

Zeig Dich

Mein Herz Brennt

Puppe

Heirate Mich

Diamant

Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) (von Tonband abgespielt)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du Hast

Sonne

Zeit

1. Zugabe

Engel (Scala & Kolacny Brothers-Arrangement)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

2. Zugabe

Rammstein

Ich will

Adieu

In welchen weiteren europäischen Städten werden Rammstein 2023 spielen?

Diese weiteren Shows hat die Band bestätigt:

22. Mai 2023 Litauen - Vilnius, Vingio Parkas

27. und 28. Mai 2023 Finnland - Helsinki, Olympiastadion

2. Juni 2023 Dänemark - Odense, Dyrskueplads

7. und 8. Juni 2023 Deutschland - München, Olympiastadion

14. Juni 2023 Slowakei - Trenčín, Trenčín Airport

17. und 18. Juni 2023 Schweiz - Bern, Stadion Wankdorf

23. Juni 2023 Spanien - Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26. Juni 2023 Portugal - Lissabon, Estádio Da Luz

1. Juli 2023 Italien - Padua, Stadio Euganeo

6. Juli 2023 Niederlande - Groningen, Stadspark

11. Juli 2023 Ungarn - Budapest, Puskás Aréna

22. Juli 2023 Frankreich - Paris, Stade de France

26. Juli 2023 Österreich - Wien, Ernst-Happel-Stadion

30. Juli 2023 Polen - Chorzów, Stadion Śląski

4. August 2023 Belgien - Brüssel, King Baudouin Stadium

