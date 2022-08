Giftspinne Nosferatu breitet sich in Deutschland aus - droht Gefahr?

Giftiger Fund in Nordrhein-Westfalen: Normalerweise lebt die Nosferatu-Spinne vor allem im Mittelmeerraum und Nordafrika. Nun wurde die Giftspinne allerdings auch häufiger in Deutschland gesichtet.

Der aktuellste Fund wurde von einer Frau in ihrer Wohnung im Kreis Coesfeld in NRW entdeckt. Bisher war die Spinnenart hierzulande vor allem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gesichtet worden, erklärt Biologe und Spinnenzüchter Stephan Loksa gegenüber "RP Online".

Dass sich die Spinne nun auch bundesweit ausbreitet, führt Loksa auf den Klimawandel zurück. "Es wird immer wärmer, in zehn bis 20 Jahren wird sie auch in Nordeuropa angekommen sein", so der Spinnenexperte des Aquazoos Löbbecke in Düsseldorf.

Giftspinne: Nosferatu breitet sich in Deutschland aus. Foto: IMAGO / agefotostock

Nosferatu-Spinne: Wie gefährlich ist sie?

Die Nosferatu-Spinne, zoologisch korrekt Zoropsis spinimana, wird mehrere Zentimeter groß und ist giftig. Große Sorgen müsse man sich dennoch nicht machen: Das Gift habe keine gefährliche Wirkung."Das Gift ist vergleichbar mit dem einer Biene oder Wespe. Schmerzhaft, aber meist harmlos. Nur für Allergiker kann es zum Problem werden", so Loksa.

Ohnehin schaffen es Spinnen oftmals nicht, bei einem Biss die menschliche Haut zu durchdringen. "Spinnen können uns wegen ihrer Augen gar nicht richtig sehen. Wenn sie zur Verteidigung beißen, sondern sie so wenig Gift ab wie möglich, das ist nämlich für die Beute bestimmt", erklärt Loksa weiter. Zudem beißt die Nosferatu-Spinne, wie die meisten Spinnenarten auch, in der Regel nur, wenn sie sich angegriffen fühlt.

Ihren Namen hat die Nosferatu-Spinne tatsächlich wegen ihres Aussehens. Einige Menschen können offenbar das Gesicht des Vampirs aus dem Film Nosferatu aus dem Jahr 1922 mit den eingefallenen Schläfen und den tiefen Augenhöhlen auf dem Rücken der Spinne erahnen. Ebenfalls interessant: Immer mehr Kettennatter-Funde in Deutschland – Große Sorge (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

