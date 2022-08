Salman Rushdie: Autor auf offener Bühne angegriffen

Der preisgekrönte britisch-indische Autor Salman Rushdie ist bei einem Auftritt im US-Staat New York mit einem Messer angegriffen worden und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Stadt Chautauqua transportiert.

Der Schriftsteller steht seit den späten achtziger Jahren auf der Abschussliste des Mullah-Regimes in Teheran, das wegen seines umstrittenen Werks "Die satanischen Verse" Muslime in aller Welt aufgerufen hatte, Rushdie umzubringen.

Laut Polizei: Salman Rushdie am Hals verletzt

Die Attacke ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags Ortszeit auf der Bühne der Chautauqua Institution, einer Ausbildungsstätte für Studenten und Akademiker sowie prominente Politiker und Künstler. Wie Augenzeugen berichteten, stach ein unberkannter Mann, der auf die Bühne gesprintet war, den 75-Jährigen in den Hals.

Verletzt wurde auch der Moderator Henry Reese. Der Autor war offenbar durch eine Schranke gefallen und auf die Bühne gestürzt. Ein Beamter der New Yorker Staatspolizei konnte den Täter, den Publikumsmitglieder vorher zu Boden gerungen hatten, auf der Stelle festnehmen.

Darüber, wie ernst Rushdies Verletzungen waren, herrschte vorläufig noch Unklarheit. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul verurteilte die Attacke und sagte kurz danach, dass sich Rushdie im Krankenhaus in sicheren Händen befinde und am Leben sei. Rushdie habe während seiner ganzen Karrier den Mut gehabt, sich ungeachtet der Gefahren "gegen die Mächtigen aufzulehnen, in diesem friedlichen Forum hätte er die Gelegenheit haben müssen, ungestört aufzutreten und zu sprechen".

Vor mehr als 30 Jahren wurde der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie per Fatwa vom damaligen iranischen Revolutionsführer Khomeini zum Tode verurteilt. Am 19. Juni feiert er seinen 75. Geburtstag. Foto: dpa

Salman Rushdie: Polizeischutz nach Todesdrohungen

Der in Mumbai geborene Schriftsteller studierte an dem Kings College in England. Zu Weltruhm gelangte er 1988 mit seinem Buch, das den Koran und den Propheten Mohammed angriff, den er unter anderem als berechnenden Politiker und Opportunisten darstellte. Das ging dem damaligen Ayatollah Khomeini zu weit. In einer Fatwa, einem Rechtsgutachten, rief dieser Muslime rund um den Globus zur Tötung Rushdies auf. Auch wurde ein Kopfgeld von bis zu vier Millionen Dollar gegen Rushdie ausgesetzt.

Ein Übersetzer der Satanischen Verse wurde später tatsächlich umgebracht. Nach Khomeinis Fatwa erhielt Rushdie in Großbritannien zehn Jahre lang Polizeischutz. Trotzdem erhielt er bis vor kurzem noch noch Morddrohungen. Bis vor wenigen Jahren reiste der Autor mit Leibwächtern und hielt sich an geheimen Orten auf, wagte es nun aber, wieder an die Öffentlichkeit zu treten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de