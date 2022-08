Perseiden und Supermond am Samstag: Wie kann ich sie sehen?

In der Nacht zum Samstag ist ein besonders spektakulärer Nachthimmel zu erwarten, denn: Bürgerinnen und Bürger können sowohl einen Perseiden-Schwarm beobachten als auch einen Supermond bewundern.

Ein Mond wird Supermond genannt, wenn dieser der Erde besonders nahekommt. Für Menschen wirkt der Mond größer und heller als üblich. In diesem Jahr konnte man bereits drei Supermonde sehen, jeweils einen im Mai, Juni und Juli. Der anstehende Supermond ist Experten zufolge der letzte dieses Jahres.

Perseiden und Supermond: Wann kann man sie sehen?

Zwar wird der Mond die ganze Nacht um etwa 30 Prozent heller strahlen als sonst, sein volles Ausmaß entfalte er aber um 3.35 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird der Mond eine Entfernung von 361.411 Kilometern zur Erde haben. Er werde laut NASA zwischen sieben und 14 Prozent größer als an normalen Mondtagen erscheinen.

In derselben Nacht kann man einen Perseiden-Strom beobachten. Auch hier soll das Himmelsereignis seinen Höhepunkt am Samstagmorgen gegen 3.00 Uhr erreichen, wie "Time and Date" schreibt. Am frühen Samstag könnten Beobachter bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Ein Kamelhalter sitzt bei Vollmond im Sand der Wüste Al Marmoom, etwa 40 km südöstlich von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa

Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Der Vollmond geht am Abend über dem Hamburger Hafen auf. Foto: Marcus Brandt/dpa

Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Der Supermond leuchtet orange-rot hinter einer beleuchteten Windmühle in Consuegra, Spanien. Foto: Meng Dingbo/XinHua/dpa

Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Zahlreiche Menschen stehen auf dem Olympiaberg in München und schauen sich den Mondaufgang an. Im Süden haben Wolken die Sicht auf den Supermond teilweise verhindert. Foto: Sven Hoppe/dpa

Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Der Vollmond geht am Abend hinter der Frauenkirche in Dresden auf. Foto: Robert Michael/dpa



Supermond im Juli: Die spektakulärsten Bilder aus der Nacht Der Supermond steht am Himmel über dem Gouvernement Idlib in Syrien. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Zu beachten ist allerdings, dass der zeitgleich besonders hell strahlende Mond einen Störfaktor darstellen könnte: Entsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass Menschen nur die hellsten Sternschnuppen wahrnehmen können.

Sternschnuppen beobachten: Die besten Tipps

Mit ein paar Tipps kann man seine Chancen auf einen atemberaubenden Sternenhimmel sogar verbessern.

Suchen Sie sich einen möglichst lichtarmen Ort aus und geben Sie ihren Augen kurz Zeit, sich an die Dunkelheit gewöhnen

Leben Sie in der Großstadt, bietet sich an, etwas aus der Stadt zu fahren

Sorgen Sie für eine freie Sicht in den Himmel und legen Sie sich am besten hin

Da Sternschnuppen manchmal auf sich warten lassen, sind je nach Wettervorhersage Decken oder Jacken sinnvoll

Interaktive Meteorschauerkarten können dabei helfen, um die Richtung des Ausstrahlungspunkts, des sogenannten Radianten, ausfindig zu machen

(day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de