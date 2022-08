Rennen gegen den Klimawandel: Wissenschaftler erforschen Alpen-Gletscher bevor er verschwindet

So, 07.08.2022, 16.24 Uhr

Die Eis-Forscherin Andrea Fischer untersucht den Jamtalferner-Gletscher in den österreichischen Alpen an der Grenz zur Schweiz seit mehr als zwanzig Jahren. In den unteren Eisschichten sind Informationen über das Klima der Erde in der entfernten Vergangenheit enthalten. Doch die Wissenschaftlerin fürchtet, dass dieses "Archiv" verloren gehen könnte.

