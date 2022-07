Affenpocken: RKI meldet neue Zahlen ++ EU kauft Impfstoff

In New York haben die Behörden drei Impfzentren geöffnet, in denen sich Interessierte gegen die Affenpocken immunisieren lassen können. Allerdings ist der Impfstoff weiter äußert knapp - genauso wie in Deutschland.

Massenimpfungen gegen Affenpocken in New York gestartet

Die EU kauft einen weiteren Affenpocken-Impfstoff

Berlin. Die Affenpocken breiten sich weiter aus. "Ich bin besorgt über die steigende Zahl von Affenpocken-Fällen in der EU", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zu Beginn der Woche. Sie sprach von mehr als 7000 Fällen und einem Zuwachs um fast 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mit Stand vom Dienstag 2033 Affenpocken-Fälle seit Beginn des Ausbruchs vor rund zwei Monaten registriert.

Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, kauft die Europäische Union einen weiteren Affenpocken-Impfstoff. Die zuständige Behörde habe sich 54.530 Dosen der dritten Generation bei dem Unternehmen Bavarian Nordic gesichert, teilte Kyriakides mit. Insgesamt stünden den 27 EU-Staaten sowie Norwegen und Island somit 163.620 über die EU angeschaffte Dosen zur Verfügung.

Nachrichten zum Affenpocken-Ausbruch von Dienstag, 19. Juli: Mehr als 2000 Fälle von Affenpocken in Deutschland

12.40 Uhr: Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken in Deutschland ist die Zahl der entdeckten Erkrankungen auf mehr als 2000 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Dienstag auf seiner Webseite genau 2033 Betroffene in Deutschland aus. Mit Ausnahme von zwei Frauen sind demnach alle Erkrankten Männer. "Die Übertragungen erfolgen in diesem Ausbruch nach derzeitigen Erkenntnissen in erster Linie im Rahmen von sexuellen Aktivitäten, aktuell insbesondere bei Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben", schreibt das RKI. Grundsätzlich kann sich mit dem Virus jeder anstecken, der engen körperlichen Kontakt mit einem Infizierten hat.

Die Krankheit verläuft nach RKI-Angaben bei den meisten Menschen mild und heilt in der Regel von alleine ab. Schwere Verläufe sind aber möglich, insbesondere bei Kindern oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

