New Yorker Waffenbesitzer freuen sich über Gerichtsurteil

New Yorker Waffenbesitzer freuen sich über Gerichtsurteil

Fr, 24.06.2022, 13.06 Uhr

Das öffentliche Tragen von Waffen ist nach Ansicht des Obersten US-Gerichts ein Grundrecht - sehr zur Freude von Waffenbesitzern in New York, die nun erwarten, dass sich mehr Menschen in der US-Metropole Waffen zulegen werden. Hier war das Tragen von Waffen bislang verboten.