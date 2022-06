Inflation: Mehrheit geht von längeren Einschränkungen aus

Die Inflation in Deutschland macht sich auf die Einkaufswagen im Supermarkt bemerkbar, aber auch bei den Tafeln. Der Zulauf ist hoch, die Sorge um eine gerechte Verteilung ebenso. Betroffen sind neben Alleinstehenden und Rentnern auch Geflüchtete aus der Ukraine.

Inflation in Deutschland beschert Tafeln mehr Zulauf

Inflation in Deutschland beschert Tafeln mehr Zulauf

Die Preise in Deutschland steigen immer weiter an. Die Mehrheit der Deutschen geht davon aus, dass die Inflation dazu führen wird, dass sie ihren Konsum für mindestens ein Jahr einschränken müssen. Das ergab eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag dieser Redaktion. Mehr als ein Drittel der befragten Personen gab dabei an, ihren Konsum ihrer Einschätzung nach noch für mehr als zwei Jahre reduzieren zu müssen.

Immerhin elf Prozent rechneten mit Einschränkungen für zwei Jahre. Weitere zwölf Prozent erwarten, dass sie ihren Konsum für etwa ein Jahr begrenzen müssen. Nur die wenigsten der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer glaubten daran, dass die Komsumeinschränkungen weniger als ein Jahr anhalten könnten. Immerhin 33 Prozent der Befragten antwortete "Weiß nicht/Schränke mich nicht ein".

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Junge Menschen deutlich optimistischer als ältere

Am skeptischsten zeigten sich Wählerinnen und Wähler der AfD. Hier gingen 55 Prozent davon aus, ihren Konsum für mehr als zwei Jahre verringern zu müssen. In der Wählerschaft der Grünen gaben nur hingegen nur 26 Prozent diese Antwort.

Junge Menschen waren außerdem deutlich optimistischer als ältere. Bei den 30- bis 39-Jährigen gingen nur 27 Prozent von einem Zeitraum von über zwei Jahren aus. An der Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey nahmen im Zeitraum vom 14. bis 15. Juni 2022 mehr als 5000 Menschen über 18 Jahren teil. (csr)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de