Corona-Plan für Herbst: Darüber streiten Bund und Länder

Berlin. Ampel-Koalition und Länderchefs ringen um den richtigen Kurs in der Pandemiepolitik. Die Zeit drängt. Worauf einigt sich die Runde?

Es ist ein ungewohntes Bild: Nach zahllosen Ministerpräsidentenkonferenzen im Corona-Modus, mit Videoschalten und Quarantänefällen, stellen sich die Regierungschefinnen und -chefs am Donnerstagmittag bei ihrem Treffen in Berlin wieder ohne Abstand und Maske zum Gruppenfoto nebeneinander. Doch das Bild trügt.

Corona ist nicht vorbei, die Pandemie bleibt eine zentrale Frage, auch beim Spitzentreffen von Bund und Ländern am Nachmittag. Spätestens für den Herbst erwarten Experten wieder steigende Fallzahlen. Die Zeit drängt – doch in der Politik droht ein lähmender Machtkampf. Zwischen Bund und Ländern, aber auch innerhalb der Ampel-Regierung.

Corona: Abwärtstrend der Fallzahlen gerät ins Stocken

Das Treffen in Berlin fällt in eine Phase, in der wieder einmal deutlich wird, wie wenig vorhersehbar sich die Pandemie entwickelt: Der Abwärtstrend bei den Fallzahlen scheint sich aktuell nicht fortzusetzen, Sorgen bereitet den Experten zudem die Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5.

Es ist die Virologin Sandra Ciesek, die in der Nacht zu Donnerstag der Bund-Länder-Runde via Twitter einen profunden Lagebericht mit auf den Weg gibt: „Ich denke, BA.4/ BA.5 werden sich auch hier durchsetzen“, schreibt Ciesek. Und weiter: „Insbesondere, wenn die vorherige Infektion beziehungsweise Impfung schon länger zurückliegen, kann man sich wieder mit BA.4 und BA.5 infizieren.“ Bisher gebe es keine Beweise, dass sich die Krankheitsschwere mit den beiden neuen Subvarianten wesentlich verändert habe. „Abschließend ist das aber noch nicht geklärt.“

Ein Mitarbeiter testet einen Mann an einer Corona-Teststation. Foto: dpa

Corona-Herbst: Expertenrat rechnet mit Kliniken an der Belastungsgrenze

Hinzu kommt: Der Expertenrat der Bundesregierung geht davon aus, dass es im Herbst und Winter nicht nur erneut zu einem starken Anstieg der Corona-Infektionen kommen wird, sondern auch zu einer Zunahme anderer schwerer Atemwegserkrankungen, etwa der Grippe. Heißt: Die Kliniken könnten erneut an ihre Belastungsgrenze kommen.

Einig sind sich Bund und Länder darin, dass Deutschland diesmal besser vorbereitet in einen möglichen Corona-Herbst gehen muss. Die Impfquote muss steigen, die Datenbasis muss zuverlässiger werden, die Politik muss im Ernstfall reagieren können. Mit welchen Maßnahmen aber und auf welcher Grundlage – darüber herrscht jedoch weitgehend Uneinigkeit.

Corona-Strategie: Streit um neues Infektionsschutzgesetz

Die Fronten verlaufen dabei kreuz und quer: Die Gesundheitsminister der Länder sind sich mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und seinem grünen Koalitionspartner darüber einig, dass das Infektionsschutzgesetz (IfSG) so überarbeitet werden muss, dass die Länder bei steigenden Zahlen auch wieder eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen sowie 2G- und 3G-Regeln anordnen können.

Die FDP im Bundestag dagegen pocht darauf, keine „Maßnahmen auf Vorrat“ zu beschließen. Die Länder verlangten am Donnerstag nun von der Ampel-Regierung Entscheidungen, so NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Der Bund habe im vergangenen Herbst die Corona-Politik an sich gezogen, „jetzt wünschen wir uns, dass er sagt, wie es weiterbgeht“, sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Das Problem: Ohne rechtzeitige Einigung stehen Bund und Länder spätestens Ende September mit leeren Händen da. Die aktuell gültigen Corona-Basis-Maßnahmen laufen zum 23. September aus – danach bliebe nur noch die Möglichkeit, per Bundestagsbeschluss erneut eine die pandemische Notlage nationaler Tragweite auszurufen.

Impfkampagne und Vakzine gegen Omikron: Das planen Bund und Länder

Einfacher als bei den gesetzlichen Maßnahmen ist die Verständigung auf eine neue Impfkampagne: Bis Donnerstag waren rund 60 Prozent der Deutschen vollständig geimpft und auch bereits einmal oder zweimal geboostert. Noch immer sind aber auch rund 15 Millionen Bürgerinnen und Bürger, für die eine Impfung möglich wäre, komplett ungeimpft.

Gesundheitsminister Lauterbach hat bereits angekündigt, dass im Herbst drei Impfstoff-Typen zur Verfügung stehen sollen, um auf möglichst viele Szenarien vorbereitet zu sein. Konkret geht es um den bislang verwendeten mRNA-Impfstoff und zwei neue. Biontech hat einen Omikron-Impfstoff entwickelt, Moderna ein bivalentes Vakzin, das gegen Omikron und Delta schützen soll. Von allen drei Impfstoffen würden so viele Dosen beschafft, dass jeder sich impfen lassen könne, sagt Lauterbach. Der Bund will sich überdies bis zum Jahresende an der Finanzierung der Impfzentren beteiligen.

Ebenfalls unstrittig ist der Wille, dass es nicht mehr zu flächendeckenden Schulschließungen kommen soll. Wie das im Ernstfall gewährleistet werden soll? Unklar. Um mit Masken- und Testpflichten für Schüler und Lehrer eine mögliche Welle zu stoppen, müsste beides rechtzeitig im Infektionsschutzgesetz verankert werden. Das gleiche gilt auch für den Schutz vulnerabler Gruppen: Ohne gesetzliche Grundlage ist offen, wie einheitliche Schutzstandards durchgesetzt werden sollen.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen

