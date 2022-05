Corona: Curevac kämpft mit Impfstoff-Kosten ++ Hartes Urteil zu Genesenennachweis

Johnson übernimmt Verantwortung für "Partygate"

Corona-positiv: Herbert Grönemeyer sagt seine Tour ab

Ein Epidemiologe warnt vor gefährlicheren Varianten

Urteil: Ein falscher Corona-Genesenennachweis rechtfertigt eine Kündigung

Berlin. Die Corona-Pandemie in Deutschland flaut weiter ab. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) lediglich eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 281,8 pro 100.000 Einwohner und Woche (Vortag 307,2). Die Zahl der Neuinfektionen gab das Institut mit 49.141 an. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Daten nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegeln.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Entwarnung in der Pandemie wollen Politik und Wissenschaft angesicht der Lage jedoch nicht geben. So forderte der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb zuletzt eine gute Vorbereitung auf mögliche neue Corona-Varianten im Herbst. Es könnte sowohl eine Kombination aus Delta und Omikron oder eine ganz neue Variante auftreten, sagte Zeeb in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Mittwoch, 25. Mai – Curevac kämpft immer noch mit Kosten von fehlgeschlagenem Impfstoff

15.35 Uhr: Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac kämpft weiterhin mit den Kosten seines fehlgeschlagenen Corona-Impfstoffs aus dem vergangenen Jahr. Das erste Quartal 2022 sei immer noch von Effekten in Zusammenhang mit früheren Verpflichtungen für den Impfstoffkandidaten der ersten Generation (CVnCoV), beeinflusst worden, sagte Finanzvorstand Pierre Kemula am Mittwoch laut Mitteilung. Man konzentriere sich nun darauf, die Kosten weiter zu kontrollieren.

Der Verlust vor Steuern belief sich demnach im ersten Quartal 2022 auf 15,2 Millionen Euro (2021: 112,2 Millionen Euro). Der Umsatz stieg auf 24,4 Millionen Euro, was einem Plus von 14,4 Millionen Euro im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021 entspricht. Curevac hatte Ende März 2022 eine klinische Studie seines neuen Impfstoffkandidaten (CV2CoV) gegen Corona begonnen. Nach dem Rückzieher von CVnCoV wegen vergleichsweise schwacher Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren im vergangenen Jahr hatte Curevac mit seinem britischen Partner - dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) - die Entwicklung eines neuen Impfstoffs begonnen.

Johnson übernimmt Verantwortung für "Partygate" - aber kein Rücktritt

15.15 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich erneut für den Bruch von Corona-Regeln bei Lockdown-Partys in Downing Street entschuldigt. Er übernehme die volle Verantwortung, aber habe aus den Fehlern gelernt, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament. Es habe bereits Veränderungen gegeben, was auch die interne Ermittlerin Sue Gray in ihrem "Partygate"-Bericht angemerkt habe. Einen Rücktritt erwähnte der Premier nicht.

Johnson sagte, er habe kurz bei Treffen vorbeigeschaut, um seinen hart arbeitenden Mitarbeitern Dank und Anerkennung auszusprechen. "Einige dieser Zusammenkünfte dauerten länger als notwendig und waren eindeutig ein Regelbruch", räumte der Premier ein. Diese Verstöße seien ihm damals nicht bewusst gewesen. Er sei ebenso überrascht und enttäuscht gewesen wie alle anderen Menschen.

Herbert Grönemeyer sagt Jubiläumstour wegen Corona-Infektion ab

12.19 Uhr: Der Musiker Herbert Grönemeyer hat seine Jubiläumstournee "20 Jahre Mensch" wegen einer Corona-Infektion abgesagt. Geplant waren acht Auftritte, wie das Künstlermanagement DBE am Mittwoch mitteilte. Der Auftakt sollte am Donnerstag in Hannover stattfinden.

"Unglücklicherweise hat das Virus leider auch Mitarbeiter, Bandmitglieder und Herbert infiziert", hieß es. Die Auftritte in Hannover, Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg und München werden den Angaben nach ersatzlos gestrichen. Gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die nächste Tour des Musikers ist von Mai 2023 an in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant.

Herbert Grönemeyer - hier im Jahr 2020 - hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: imago images/Hartenfelser

Epidemiologe warnt vor gefährlicheren Varianten

11.05 Uhr: Der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb hat eine gute Vorbereitung auf mögliche neue Corona-Varianten im Herbst gefordert. Es könnte sowohl eine Kombination aus Delta und Omikron oder eine ganz neue Variante auftreten, sagte Zeeb in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Beide könnten gefährlicher sein als die bisherigen. Man muss damit ernsthaft rechnen, auch weil es sich um ein globales Geschehen handelt." Deshalb müssten Kliniken, Behörden und Politik sich gut vorbereiten, um schnell reagieren zu können.

Zwar sei davon auszugehen, dass Geimpfte und auch Genesene eine gewisse Grundimmunität aufgebaut hätten, die auch künftige Virusvarianten zumindest teilweise abdecke. "Wir dürfen aber jetzt auf keinen Fall den Fehler begehen, Corona ad acta zu legen", warnte der Professor am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. "Auch wenn die Situation gerade verständlicherweise entspannt ist - wir müssen die Aufmerksamkeit hochhalten."

Urteil: Falscher Genesenennachweis rechtfertigt Kündigung

10.47 Uhr: Die Vorlage eines gefälschten Corona-Genesenennachweises statt eines aktuellen Tests oder Impfnachweises rechtfertig eine fristlose Kündigung. Das entschied das Berliner Arbeitsgericht und wies damit die Klage eines Justizbeschäftigten gegen seine Kündigung ab, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im Infektionsschutzgesetz war festgelegt, dass entsprechende Nachweise erforderlich waren. Der Mann arbeitete bei einem Gericht und legte einen gefälschten Nachweis vor. Er erhielt so Zutritt ohne aktuellen Test oder Impfnachweis. Nachdem die Fälschung entdeckt wurde, kündigte das Land Berlin ihm fristlos.

Das Gericht argumentierte, den Nachweispflichten komme auch mit Blick auf den Gesundheitsschutz für alle Menschen im Gericht eine erhebliche Bedeutung zu. Die Verwendung eines gefälschten Nachweises sei eine erhebliche Verletzung der Pflichten im Arbeitsvertrag. Es sei für den Kläger ohne weiteres erkennbar gewesen, dass ein solches Verhalten nicht hingenommen werde. Gegen das Urteil kann Berufung beim Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Ein Mitarbeiter eines Unternehmens blickt auf das Ergebnis eines Corona-Schnelltests. Foto: Matthias Balk/dpa

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de