Affenpocken: Symptome, Übertragung – Die wichtigsten Infos

Immer mehr Länder in Europa und Nordamerika melden Fälle, in denen sich Menschen mit den Affenpocken angesteckt haben. Nachdem erste Infektionen in Großbritannien bekannt wurden, haben auch die USA, Kanada, Portugal und Spanien erste Fälle bestätigt. Auch das Robert-Koch-Institut warnt mittlerweile vor der Krankheit.

Die Gesundheitsbehörden sind zwar in Alarmbereitschaft, weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass die Gefahr einer Ansteckung mit den Affenpocken derzeit sehr gering sei. Wie bei vielen anderen Viruserkrankungen auch, gibt es die Affenpocken in verschiedenen Varianten. In Großbritannien haben sich die Erkrankten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit der westafrikanischen Variante angesteckt. Sie soll recht mild verlaufen und bei den meisten Infizierten ohne Behandlung wieder verschwinden.

Affenpocken: Diese Symptome sind typisch für die Krankheit

Auf seiner Website listet das US-amerikanische Center for Disease Control and Prevention (CDC) die Symptome auf, die eine Infektion mit den Affenpocken mit sich bringt:

Fieber

Kopfschmerzen

Muskel- und Gliederschmerzen

Rückenschmerzen

Geschwollene Lymphknoten

Schüttelfrost

Erschöpfung

Das CDC schreibt, die Inkubationszeit nach einer Infektionszeit mit den Affenpocken betrage in der Regel zwischen sieben und 14 Tagen. In manchen Fällen könne es jedoch bis zu 21 Tagen nach der Infektion dauern, bis erste Symptome eintreten.

Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen sind allerdings nur der Beginn der Krankheit. Etwa ein bis drei Tage nach dem Einsetzen des Fiebers entwickelt sich ein Ausschlag am Körper des oder der Kranken. Der Ausschlag durchläuft verschiedene Stadien, bis die Wunden schließlich verkrusten und die entstehenden Krusten abfallen.

Laut CDC kann die Krankheit zwischen zwei und vier Wochen andauern. Auf dem afrikanischen Kontinent, wo die Krankheit bereits häufiger aufgetreten ist, sterben etwa zehn Prozent der Infizierten an den Affenpocken.

Wie werden Affenpocken übertragen?

Die sogenannte Primärübertragung findet bei den Affenpocken vom Tier zum Menschen statt. Laut WHO können verschiedene Tierarten das Virus übertragen, darunter Eichhörnchen, (Beutel-)Ratten, Mäuse und verschiedene Affenarten. Durch direkten Kontakt mit den Körperflüssigkeiten eines infizierten Tieres kann die Krankheit auf den Menschen überspringen. Auch der Verzehr von kontaminiertem Fleisch ist laut WHO ein "möglicher Risikofaktor".

Eine Übertragung der Affenpocken von Mensch zu Mensch bezeichnet die WHO als Sekundärübertragung. Die Möglichkeiten, sich auf diese Weise mit dem Virus anzustecken, ist demnach allerdings "begrenzt". Als Hauptgrund führt die WHO den direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Pockenwunden einer infizierten Person auf.

In seltenen Fällen können Affenpocken auch per Tröpfcheninfektion übertragen werden. Dazu müsse man sich laut WHO allerdings längere Zeit in der Nähe des Gesichts einer oder eines Erkrankten aufhalten. Deshalb seien Arbeitende im Gesundheitssystem oder Angehörige des selben Haushalts besonders gefährdet. In seltenen Fällen sei auch die Übertragung der Affenpocken über die Plazenta von einer Mutter zum Fötus möglich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

