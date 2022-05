Die Spanische Treppe in Rom gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Kurioses Mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom hinunter

Er soll mit einem Maserati die Spanische Treppe in Rom hinuntergefahren sein und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt beschädigt haben: Nun scheint der Fahrer gefunden.

Er habe falsch rangiert und sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen, zitierten die Zeitungen "Corriere della Sera" und "La Repubblica" den Mann. Ein Sprecher der römischen Polizei erklärte am Freitag, er könne noch nicht bestätigen, dass sich der Mann gestellt habe. Die Ermittlungen gingen weiter.

Der Mann soll nach Medienberichten den Luxuswagen in Mailand ausgeliehen und Mitte der Woche an der Kirche Trinità dei Monti hinunter auf die Stufen gelenkt haben. Mit Hilfe von Passanten sei er wieder von der Treppe gekommen und davongefahren, hieß es in den Berichten. Mindestens drei Stufen seien beschädigt, sagte der Polizeisprecher. Der Vorfall sei mit Videokameras aufgenommen worden.

Die Freitreppe des Architekten Francesco De Sanctis aus dem 18. Jahrhundert gehört zum Weltkulturerbe der Unesco. Schon mehrmals sind Autos die Stufen hinuntergefahren. 2018 hatte ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, 2007 fuhr ein Betrunkener die Barocktreppe hinab. Seit langem wird diskutiert, wie die Treppe besser zu schützen sei - am oberen Teil führt eine Straße vorbei, die nicht für den Verkehr gesperrt ist.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-276680/2