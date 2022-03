David und Victoria Beckham: Einbruch – Familie war im Haus

Bedauerliche Neuigkeiten bei den Beckhams: David und Victoria Beckham wurden Opfer eines Einbruchs. Wie "The Sun" berichtet, seien sowohl das Paar als auch deren jüngstes Kind, die zehnjährige Harper Seven, während des Überfalls in ihrem Haus in Holland Park, West London, gewesen.

Der britischen Zeitung zufolge soll sich ein maskierter Einbrecher Zugang zu einem der Schlafzimmer im oberen Stockwerk verschafft haben. Die Security vor Ort habe den Einbruch nicht bemerkt. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras sei allerdings zu sehen, wie ein Eindringling über das Tor an der Vorderseite des Hauses klettert.

David Beckham: Maskierte Einbrecher verschaffte sich Zugang zum Anwesen

Der Diebstahl sei erst aufgefallen, als Cruz Beckham (17) nachts nach Hause zurückgekehrt und zerbrochenes Glas eines Fensters entdeckt habe. Das Zimmer sei völlig geplündert worden. Einem Sprecher der Metropolitan Police zufolge sei die Polizei um 0.37 Uhr verständigt worden.

Insgesamt habe der Einbrecher Designer-Einrichtung sowie Elektronisches im Wert von mehreren Tausend Pfund gestohlen. Der Diebstahl beschränkte sich auf ein einziges Schlafzimmer. Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand. Lesen Sie auch: Einbruchschutz für Zuhause - Diese Produkte sind sicher

Der Vorfall habe sich am 28. Februar ereignet. "The Sun" zufolge sei dies nicht der erste Einbruch auf dem Anwesen des Ex-Profifußballers und des einstigen Spice Girls. (day)

