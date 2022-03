Corona: Länder scheitern mit Vorstoß zu längeren Maßnahmen ++ Zahl der Neuinfektionen steigt

Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen hat in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai ein Teil-Lockdown begonnen. Die Maßnahme gilt zunächst für eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt. In dem östlichen Stadtbezirk Pudong liegen ein Finanzdistrikt und der internationale Flughafen.

Berlin. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit einem Wert von 1700,6 weiterhin sehr hoch. In der Vorwoche hatte der Wert bei 1714,2 gelegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montag außerdem 67.501 Corona-Neuinfektionen. Allerdings übermitteln laut RKI zunehmend weniger Länder am Wochenende ihre Daten, Baden-Württemberg und Brandenburg meldeten am Sonntag keine neuen Fälle. Die tagesaktuellen Schwankungen am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten daher nicht überbewertet werden.

Mehrere Bundesländer sind mit dem Versuch gescheitert, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Mit einem entsprechenden Antrag für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag wollten die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Saarland die geltenden Corona-Regeln bis Ende April fortführen – sie fanden dafür aber keine Mehrheit, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin sagte. Damit laufen die derzeitigen bundesweiten Maßnahmen wie von der Bundesregierung geplant spätestens zum 2. April aus.

Corona-News von Montag, 28. März – Spanien schafft Isolationspflicht für Infizierte ab

20.45 Uhr: Spanien hat die Pflicht zur häuslichen Isolation für Corona-Infizierte weitgehend abgeschafft. Infizierte, die keine oder nur leichte Symptome haben, müssen sich seit Montag nicht mehr isolieren. Auch die Quarantäne für Kontaktpersonen entfällt. Die neue Corona-Strategie der Regierung sieht zudem vor, nicht mehr alle Verdachtsfälle zu testen, sondern nur noch Risikogruppen wie Menschen über 60 Jahre oder schwangere Frauen sowie Schwerkranke und Pflegekräfte.

Die spanische Regierung hatte bereits im Januar angekündigt, Covid-19 künftig wie andere endemische Krankheiten wie etwa die Grippe behandeln zu wollen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen sich die Corona-Maßnahmen nach diesem Strategiewechsel nur noch auch "auf gefährdete Menschen und Milieus" konzentrieren. Ein "gewisses Übertragungsniveau" bei geimpften und jungen Menschen wird demzufolge nicht mehr verhindert. Die Impfquote in Spanien ist vergleichsweise hoch und liegt bei den Über-Zwölfjährigen offiziellen Angaben zufolge bei 92,4 Prozent.

Vor einem Impfzentrum in Barcelona: In Spanien sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren mindestens doppelt geimpft. Foto: Jordi Boixareu / dpa

Corona-Quarantäneregeln sollen auf den Prüfstand

19.13 Uhr: Die Gesundheitsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, die Quarantäne- und Isolationsregeln in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu überprüfen. Das Bundesgesundheitsministerium soll hierfür das Robert Koch-Institut beauftragen, erklärte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt nach einer Videoschalte der Länder-Ressortchefs. Das Bundesland hat aktuell den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Laut dem Beschluss soll geprüft werden, "ob und wie lange eine Absonderung von Infizierten und Kontaktpersonen in der aktuellen Pandemiephase" noch angezeigt ist. Dazu soll sich das RKI mit den Ländern abstimmen.

Corona kein Thema bei französischer Präsidentschaftswahl

19.00 Uhr: Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich in knapp zwei Wochen sind die Corona-Pandemie und die Entscheidungen der Politik dazu kein wichtiges Kriterium. Nur für acht Prozent der Befragten spielt die Pandemie noch eine größere Rolle, so das Ergebnis einer Umfrage unter mehr als 13.000 Franzosen. Das überragende Thema für die meisten Wählerinnen und Wähler ist die Kaufkraft. Für 58 Prozent gehört das Thema zu den drei wichtigsten.

Auf Platz zwei folgt das Gesundheitssystem (27 Prozent) und auf Platz drei die Umwelt (25 Prozent), danach kommen die Immigration und die Rente (je 24 Prozent), der Ukraine-Krieg (23 Prozent) und soziale Ungleichheit (19 Prozent).

Globales Impfziel von 70 Prozent nicht aus Augen verlieren

18.13 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich im Zuge des deutschen G7-Vorsitzes für mehr Impfgerechtigkeit weltweit einsetzen. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 70 Prozent der Menschen weltweit gegen das Coronavirus zu impfen, dürfe nicht aus den Augen verloren werden, sagte er auf der internationalen Konferenz "Global Solutions Summit" am Montag in Berlin. Die Pandemie werde auch in Deutschland nicht vorbei sein, bevor sie nicht weltweit unter Kontrolle gebracht werde.

Dabei verwies er darauf, dass Deutschland in diesem Jahr rund 1,3 Milliarden Euro für die internationale Initiative Act Accelerator (Act-A) zur Beschaffung und weltweiten Verteilung von Diagnostika, Heilmitteln und Impfstoffen gegen Covid-19 bereitstelle. Zugleich werde die Impfstoffproduktion in Afrika gestärkt, fügte Scholz mit Blick auf Pläne des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech hinzu, in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern mobile Impfstofffabriken in Betrieb zu nehmen.

Kanzler Olaf Scholz verteidigt das Auslaufen der Corona-Maßnahmen.

Bundesländer scheitern mit Vorstoß zu Verlängerung der Corona-Auflagen

17.22 Uhr: Am kommenden Wochenende wird wie geplant die bisherige Rechtsgrundlage für viele bundesweit geltende Corona-Beschränkungen auslaufen, eine Verlängerung wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. Ein Antrag mehrerer Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz erneut entsprechend zu ändern, sei bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder am Montag abgelehnt worden, sagte der SPD-Politiker in Berlin nach den Gesprächen.

Steinmeier muss Polen-Reise absagen

14.51 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine für diesen Dienstag geplante Reise nach Polen wegen seiner Corona-Infektion absagen müssen. Ein PCR-Test am Montag sei erneut positiv gewesen, teilte das Bundespräsidialamt mit. Steinmeier bedauere die Absage sehr, da ihm die Reise besonders am Herzen gelegen habe. Sie solle möglichst schnell nachgeholt werden. Das Staatsoberhaupt war am Dienstag vergangener Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Indien hebt pandemiebedingte Einschränkungen für Flugverkehr auf

13.15 Uhr: Nach rund zwei Jahren hat Indien coronabedingte Einschränkungen für den Flugverkehr aufgehoben. Seit Sonntag gibt es wieder mehr als 3000 Direktflüge wöchentlich, etwa aus den Golfstaaten oder Singapur, wie die "Times of India" schrieb. Während der vergangenen zwei Jahre durften nur Passagier-Maschinen aus bestimmten Ländern, darunter Deutschland, unter gewissen Bedingungen direkt nach Indien fliegen. Mit diesen Ländern hatte Indien bilaterale Abkommen.

Auch der Lufthansa-Konzern bietet bald wieder mehr Flüge in das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land Indien an, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagte. Derzeit gibt es pro Woche 22 Lufthansa- und Swiss-Verbindungen zwischen Frankfurt, München und Zürich auf der einen und Delhi, Mumbai und Bengaluru auf der anderen Seite. Bis Juli soll die Zahl auf wöchentlich 43 Flüge von und nach Indien steigen - knapp so viele wie vor der Pandemie. Ab Ende April soll den Angaben nach auch die Route zwischen Frankfurt und Chennai auf dem Flugplan stehen.

Die Entscheidung der Aufhebung der Corona-Einschränkungen wurde indischen Behördenangaben zufolge wegen sinkender Corona-Fallzahlen getroffen. Zuletzt waren in Indien weniger als 2000 Neuinfektionen am Tag gemeldet worden. Auch steigende Impfzahlen weltweit hätten zu der Entscheidung geführt, hieß es.

Corona-Lockdown für Hälfte Shanghais in Kraft getreten

12.30 Uhr: Im Kampf gegen steigende Corona-Infektionszahlen in der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai hat am Montag für eine Hälfte der 25-Millionen-Einwohner-Stadt ein Lockdown begonnen. Im östlichen Stadtbezirk Pudong, zu dem ein Finanzdistrikt und der internationale Flughafen von Shanghai gehören, sind die Menschen aufgerufen, ihre Wohnungen bis Freitag nicht zu verlassen. Die kurzfristige Ankündigung des Lockdowns hatte Unmut und einen Ansturm auf Lebensmittelläden ausgelöst.

Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung von Shanghai hatte die Regierung der Metropole einen harten Lockdown wie in anderen chinesischen Städten eigentlich vermeiden wollen und zunächst nur in einigen Stadtvierteln oder Wohnanlagen kurze, lokale Lockdowns verhängt. Am Sonntagabend wurde dann aber doch ein Zwei-Phasen-Lockdown mitsamt Massentests der Bevölkerung angekündigt. Nach dem Ende des Lockdowns in Pudong am Freitagmorgen tritt die Maßnahme im stärker bevölkerten Bezirk Puxi in Kraft.

Durch dieses Vorgehen solle die Übertragung des Coronavirus "so bald wie möglich" gestoppt werden, erklärte die Stadtverwaltung. Wie sich der Lockdown auf den internationalen Flughafen und Shanghais wichtigen Hafen auswirkt, teilte sie nicht mit.

Freiwillige Helfer in Schutzkleidung tragen in Shanghai Essenslieferungen, die an Bewohner des Fengxian-Distrikts im Osten der 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai verteilt werden sollen. Foto: Wang Yanting/XinHua/dpa

Elon Musk wohl erneut mit Corona infiziert

12.17 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk hat sich nach eigener Aussage vermutlich ein weiteres Mal mit dem Coronavirus infiziert. "Ich habe es mutmaßlich wieder", schrieb Musk am Montag bei Twitter. Er sei aber so gut wie symptomfrei. Der 50-Jährige war erst am Dienstag vergangener Woche in Deutschland zur Übergabe der ersten Tesla-Elektroautos aus dem neuen Werk in Grünheide bei Berlin.

Musk machte keine Angaben dazu, wie genau und wann bei ihm das Coronavirus festgestellt wurde. Er hatte zuvor bereits mitgeteilt, sich im November 2020 wahrscheinlich infiziert zu haben und sprach auch damals von Erkältungssymptomen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Musk die Gefahr durch das Virus heruntergespielt und Ausgehbeschränkungen in Kalifornien, unter denen der Betrieb von Teslas Stammwerk litt, als "faschistisch" bezeichnet.

