"Reddi" beim ESC 2022: Dänemark schickt Pop-Rock-Band ins Rennen

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit. Auch der Kandidat von Deutschland steht schon fest.

Der 66. Eurovision Song Contest bleibt von den aktuellen politischen Ereignissen nicht unberührt. Aufgrund des Kriegs wurde Russland vom Wettbewerb ausgeschlossen, die Ukraine könnte auf einer Erfolgswelle surfen. Zumindest rechnen die Buchmacher dem Land bereits gute Chancen aus. Im vergangenen Jahr gewann Italien mit dem Beitrag der Band Måneskin. Deswegen finden die diesjährigen ESC-Shows in Turin statt.

Dort versucht Dänemark, mit einer extra neu gegründeten Band das Desaster des vergangenen Jahres wieder gut zu machen: 2021 war Dänemark schon vor dem Finale ausgeschieden. Mehr zum Thema: ESC-Vorentscheid: Malik Harris tritt für Deutschland an

ESC-Kandidat "Reddi": Bandmitglieder aus Dänemark und Schweden

Die Band "Reddi" wurde für den Vorentscheid des ESC in Dänemark neu zusammengestellt. Die Mitglieder sind Sängerin und Gitarristin Mathilde Savery, Ihan Haydar am Schlagzeug, Agnes Roslund an der Gitarre und Ida Bergkvist am Bass.

Die vier Musikerinnen stammen aus Schweden und Dänemark und haben für den ESC den Song "The Show" aufgenommen. Geschrieben wurde der Song von der erfolgreichen dänischen Produzentin Chief1, den beiden dänischen Bandmitgliedern Mathilde Savery und Ihan Haydar sowie Julia Fabrin und Remee.

ESC: Dänischer Song wird von Ballade zu Rock-Schlager

Letzterer hat bereits in der Vergangenheit für drei ESC-Songs gesorgt, darunter "Disappear" von den No Angels. Außerdem schrieb er Songs für Jeanette Biedermann, Sarah Connor und Monrose.

Die Mitglieder von Reddi sagen selbst über ihren Song, dass er ermutige, auf sich selbst zu hören und den eigenen Träumen nachzugehen, egal, was andere sagen und denken.

Im dänischen Vorentscheid des Eurovision Song Contest gehörten Reddi mit "The Show" nicht zu den internationalen Favoriten. Ihr Song für das Finale am 14. Mai beginnt als Ballade und wird dann zu einer Art Rock-Schlager. (lg)

