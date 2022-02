Telekom: Deutschlandweite Störung beim Mobilfunk – Keine Anrufe möglich

Die Deutsche Telekom und Vodafone sind die größten und beliebtesten DSL-Anbieter in Deutschland. Die beiden Netzanbieter im Vergleich:

Die Telekom kämpft derzeit offenbar gegen eine große Störung

Tausende Kundinnen und Kunden berichten im Internet über Probleme mit dem Mobilfunk

Aktuell sollen Anrufe teilweise nicht möglich sein – und auch das Internet ist betroffen

Bei der Deutschen Telekom kommt es derzeit offenbar zu einer großen Störung. Tausende Kundinnen und Kunden des Unternehmens melden seit Dienstagmittag Probleme. Betroffen ist davon vor allem der Mobilfunk: Anrufe sollen zum Teil nicht möglich sein. Doch auch bei der Internetverbindung und dem mobilen Internet soll es zeitweise Ausfälle geben.

Bei der Telekom kommt es aktuell zu einer großen Störung. Foto: Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de / imago images/Jan Huebner

Telekom-Störung: Tausende Kunden melden Probleme

Das geht aus Daten hervor, die auf der Webseite "allestörungen.de" veröffentlicht wurden. Beginnend um 12 Uhr am Dienstag steigt die Zahl der dort gemeldeten Probleme von Telekom-Kunden rasant an. Inzwischen sind einige Tausend Meldungen eingegangen. Der Großteil davon bezieht sich auf den Mobilfunk. Konkret teilen sich die eingegangenen Meldungen so auf:

Mobiltelefon (68 Prozent)

Festnetz, Internet (19 Prozent)

Mobiles Internet (12 Prozent)

Einen geographischen Schwerpunkt gibt es bei den Störungen offenbar nicht. Vielmehr soll diese in ganz Deutschland Auswirkungen haben. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer haben die aktuellen Probleme bei "allestörungen.de" kommentiert. "Keine ausgehenden Anrufe möglich", schreibt etwa einer von ihnen. "Keine ausgehenden/eingehenden Anrufe übers Handy", ergänzt ein anderer.

Inzwischen hat die Telekom auf die Störung reagiert. Auf Twitter veröffentlichte das Unternehmen ein Statement, wonach es "vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden Mobilfunkgesprächen über LTE" komme. Auch das Versenden von SMS sowie das Abhören der Mobilbox sei teilweise nicht möglich.

Aktuell kommt es vereinzelt zu Beeinträchtigungen bei ankommenden und abgehenden Mobilfunkgesprächen über LTE (Voice-over-LTE), sowie bei SMS und Mobilbox. GSM-Telefonie via 2G ist nicht betroffen. pic.twitter.com/l71mhd4I9O — Telekom hilft (@Telekom_hilft) February 22, 2022

Telekom: Störung wird derzeit bearbeitet

Auf ihrer Webseite schreibt die Telekom, dass die Störung gerade bearbeitet werde (Stand: 22. Februar, 16.50 Uhr). Zudem findet sich dort noch eine Meldung vom 17. Februar, wonach an oberirdischen Leitungen ebenfalls zu Problemen führen würden. Inwieweit das auch in Zusammenhang mit den aktuellen Problemen steht, ist nicht klar. Beseitigt scheinen die Schäden jedoch noch nicht zu sein: Als Status der Störung vermerkt die Telekom "In Bearbeitung".

Wie lange die derzeitige Störung noch dauern wird, ist bisher nicht klar. Offizielle Informationen der Telekom gibt es dazu nicht. (fmg)

