Eurovision Song Contest 2022: Diese berühmten Popstars sind die Moderatoren

Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit.

Der Eurovision Song Contest sorgt jedes Jahr international für Begeisterung. Während Fans des Wettbewerbs 2020 wegen der Corona-Pandemie auf das Ereignis verzichten mussten, wurden sie 2021 mit einem schillernden Comeback belohnt. Weil die italienische Band Måneskin auf Platz eins landen konnte, findet der diesjährige ESC im Mai in Turin statt. Die Vorbereitungen für den Contest in Italien laufen bereits – nun ist das Moderatoren-Duo bekannt gegeben worden.

Mika und Laura Pausini sind ESC-Moderatoren

Die Popstars Mika und Laura Pausini werden den ESC moderieren. Gemeinsam mit dem TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan sind die beiden die Gastgeber des Wettbewerbs vom 10. bis 14. Mai 2022. Dies wurde am Mittwochabend beim legendären Musikfestival von Sanremo offiziell bestätigt, als die drei zusammen auf die Bühne kamen.

Mika gab in einem Instagram-Post bekannt, dass es ihm eine Ehre sei, als Moderator beim ESC auf der Bühne zu stehen. Der im Libanon geborene 38-jährige Künstler hatte 2007 mit dem Album "Life in Cartoon Motion" und vor allem der Singles "Grace Kelly" internationalen Erfolg. Seine Mitstreiterin, die Grammy-Preisträgerin Pausini (47), zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten italienischen Sängerinnen der vergangenen Jahrzehnte.

Eurovision Song Contest 2022: Italien zum dritten Mal Gastgeber

Italien richtet den ESC bereits zum dritten Mal aus: 1965 fand er in Neapel statt, 1991 in Rom. Bislang sind erst wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den diesjährigen Wettbewerb bekannt. Wer für Deutschland antreten wird, steht noch nicht fest. Lesen Sie hier: Eurovision Song Contest 2022 in Turin: Die wichtigsten Infos

