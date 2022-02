Österreich will gegen EU-Klimasiegel für Atom und Gas klagen

Mi, 02.02.2022, 17.53 Uhr

Österreich will gegen die von der EU-Kommission beschlossene Aufnahme von Atomenergie und Gas in die sogenannte Taxonomie-Verordnung klagen. Der Beschluss der EU-Kommission komme einem "Greenwashing für Atom und Erdgas" gleich, sagte die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Wien.