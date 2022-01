Thierry Mugler ist tot: Ikone der Pariser Modewelt stirbt mit 73 Jahren

Den meisten war er wegen seiner Parfums ein Begriff, Modekenner verehrten ihn für seine revolutionären Silhouetten aus den 80ern: Der französische Modedesigner Thierry Mugler ist am Sonntag gestorben. Sein Sprecher teilte mit, der 73-Jährige sei eines „natürlichen Todes“ in der Nacht zu Montag gestorben.

Dem Sprecher zufolge kam Muglers Ableben unerwartet: Dieser wollte Anfang der Woche neue Kooperationen bekanntgeben. Er ließ offen, um was für Projekte es sich dabei handele.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Thierry Mugler: Von der Ballettausbildung zum bekannten Modedesigner

Thierry Mugler wurde im Dezember 1948 in Straßburg geboren. Eigentlich hätte aus ihm ein Tänzer werden sollen: Mit 14 Jahren begann er seine Ausbildung im Ballettcorps der Opéra du Rhin im Elsass. Doch in seiner Freizeit entwarf er Kleidung, schneiderte aus Flohmarktfunden Kreationen. Schlussendlich studierte er Kostümdesign an der École supérieure des Arts Décoratifs in Straßburg.

Mit 20 Jahren kam er nach Paris und arbeitete für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand. 1973 gründete er sein eigenes Label „Café de Paris“, bevor er ein Jahr später die Firma „Thierry Mugler“ gründete. Seine strukturierten und anspruchsvollen Entwürfe wurden schnell bekannt. Top-Models von Jerry Hall bis Kim Kardashian folgten dem Look der „Mugler-Frau“ mit ihren gepolsterten Schultern, tiefen Ausschnitten und korsettartigen Taillen.

Eine Kreation von Thierry Mugler aus dem Jahr 1981. Foto: dpa

„Angel“ und „Alien“: Mugler kreierte Parfums, die Verkaufsschlager wurden

Mugler war zudem ein Pionier in der Inszenierung groß angelegter Modeschauen vor tausenden Zuschauern. Mugler kontrollierte dabei alles, von den Requisiten bis zum Soundtrack.

Später begann er, Parfüm zu kreieren. Sein erstes Damenparfüm „Angel“, das 1992 auf den Markt kam, war ein großer Erfolg und machte sogar dem legendären N°5 von Chanel den ersten Platz in den Verkaufscharts streitig. Auch sein Parfum „Alien“ ist noch heute ein Kassenschlager in Parfümerien. 1997 übernahm der Kosmetikkonzern Clarins die Markenrechte.

Thierry Mugler: Schönheitsoperationen wegen Unfall?

2002 zog sich Mugler aus der Modewelt zurück - doch auch heute tragen Ikonen wie Lady Gaga, Beyoncé, Cardi B oder Kim Kardashian seine Kreationen bei besonderen Anlässen.

Seinen Wandel vollzog Mugler auch am eigenen Körper, indem er intensives Bodybuilding betrieb und sich zahlreichen Schönheitsoperationen unterzog.

2017 erklärte der Modedesigner in einem Interview mit „Numéro Homme“, dass die Veränderung seine Äußeren nicht ganz freiwillig gewesen sei: „Ich habe mein Gesicht rekonstruieren lassen, nachdem ich einen schlimmen Unfall im Fitnessstudio hatte, bei dem mein Gesicht komplett zerschlagen wurde.“ Gleichzeitig widmete er sich der Meditation und dem Yoga und ließ sich fortan „Manfred T. Mugler“ rufen.

Im Jahr 2013 mischte Mugler mit eigenen Musicalshows die Kabarett-Szene in Paris und Berlin auf. Stars der exzentrischen Shows waren Tänzerinnen, Bauchredner, Sängerinnen und Akrobaten. Mugler war zudem als Schriftsteller tätig. 2021 sorgte er bei deutschem Publikum für Aufsehen, als er als Gastjuror bei „Germany’s Next Topmodel“ auftrat. In Paris ist derzeit eine große Ausstellung über seine Modeinszenierungen zu sehen. (fmg/afp)

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der Designer Manfred Thierry Mugler wurde 73 Jahre alt. Er wurde in den 80ern mit seinen revolutionären Silhouetten bekannt. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Berühmt wurde er auch mit der "Rocky Horror Picture Show 2". Foto: Patrick Seeger/dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Hardy Krüger ist im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben. Der Deutsche wurde in den 50er- und 60er-Jahren mit Filmen wie "Hatari!" weltbekannt. Foto: dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der EU-Parlamentspräsident David Sassoli verstarb am 11. Januar während eines Aufenthalts in einem Krankenhaus in Italien. Der Politiker wurde 65 Jahre alt. Foto: Imago/ Future Image (Via Canva)

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Alfons "Ali" Mitgutsch starb am 10. Januar in München. Der Erfinder der Wimmelbücher begeisterte Kinder seit 50 Jahren mit seinen fantasievollen Bildern. Mitgutsch wurde 86 Jahre alt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa



Diese Prominenten sind 2022 gestorben Bob Saget starb am 9. Januar, in einem Hotel in Orlando, Florida. Saget kam mit "Full House" zu Weltruhm und lieh unter anderem dem Erzähler Ted aus "How I Met Your Mother" seine Stimme. Saget wurde 65 Jahre alt. Foto: Michael Loccisano/Getty Images

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Der Schauspieler Sidney Poitier ist am 7. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben. Er war der erste Afroamerikaner, der mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Foto: Paul Buck/EPA/dpa

Diese Prominenten sind 2022 gestorben Am 18. Januar starb die Mode-Ikone André Leon Talley. Als langjähriger Kreativdirektor der "Vogue" prägte er die Fashionindustrie und setzte sich gegen Rassismus ein. Foto: Craig Barritt/Getty Images for Johnson & Johnson

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de