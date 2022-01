Corona-Gipfel: Wann ist die Pressekonferenz mit Kanzler Scholz?

Berlin Auf dem Corona-Gipfel am Montag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Wann wird Kanzler Scholz sprechen?

Unter dem Druck rasant ansteigender Corona-Zahlen beraten Bund und Länder am Montag über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder ringen vor allem um den richtigen Umgang mit der ansteckenderen Corona-Variante Omikron.

Auch die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nimmt weiter an Fahrt auf. Ob auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) tatsächlich neue oder härtere Regeln beschlossen werden, ist allerdings ungewiss.

Corona-Gipfel: Wann gibt es die Pressekonferenz mit Scholz?

Kanzler Scholz sieht jedenfalls momentan keinen Anlass für ein Umsteuern bei den Corona-Maßnahmen in Deutschland. "Es ist jedenfalls sicher nicht angebracht, mitten in der Omikron-Welle auf breiter Front die Regeln zu lockern", sagte er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Wir brauchen keine Kurskorrektur."

Der Corona-Gipfel startet nach Informationen unserer Redaktion um 14 Uhr. Im Anschluss wird eine Pressekonferenz erwartet, in der Scholz die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vorstellen wird. Wann der Kanzler spricht, ist allerdings derzeit noch nicht klar. (dpa/fmg)

